Городский фестиваль «ВИЗ.00» организуют для всех горожан на территории пирса

На фестивале выступят ARTEMIEV и Blues Bastards. Также гостей ждет автограф-маркет и ярмарка, лекторий, фудкорт с разнообразными блюдами, виниловый диджеинг и многое другое.

Городский фестиваль «ВИЗ.00» пройдет на территории пирса (ул. Кирова, 40) 12 августа с 10:00 до 23:00. Это одно из мероприятий, вошедших в официальную программу программу празднования 300-летия Екатеринбурга.

Организаторы фестиваля — проект «Вода и Завод» («ВиЗ»), начавший работу в 2023 г. в формате временного пространства на территории пирса. «ВиЗ» проводит лекции, концерты, прогулки на яхтах и другие образовательные и развлекательные мероприятия. В команду входят популяризатор истории Екатеринбурга Михаил Вербицкий, исследователь стрит-арта Алексей Шахов, основатель сети городских телеграм-каналов Александр Козлов, независимый продюсер Ксения Табашникова, ресторатор и стартап-менеджер Артем Шабалин и другие.

Фестиваль «ВИЗ.00» станет своеобразной вехой, завершающей наш первый летний сезон. Сезон проб, ошибок, экспериментов, поисков самых разных форматов. Это не значит, что мы останавливаемся; это значит, что мы даем старт осеннему сезону, — заявила генеральный продюсер мероприятия Ксения Табашникова.

Концепция фестиваля выстроена на переосмыслении выходного дня рядового горожанина, поэтому программа поделена на три смысловых блока: утро, день и вечер. Традиционно утро начинается с легкой зарядки, вкусного завтрака и чашки горячего кофе. В утреннем блоке «ВИЗ.00» будет представлена уже ставшая традиционной йога на воде, после которой запустят фестиваль завтраков, где будут представлены самые разнообразные форматы — от домашних до экстравагантных блюд.

Дневная часть будет посвящена лекциям, маркету и легкой музыке. В лектории в разговор о Екатеринбурге включат как известных горожан, так и людей из других городов.

Масштабный обмен опытом людей, который стараются сделать свой город лучше. Например, поговорить про искусство Екатеринбурга мы пригласили необычного спикера, а вот про гастрономию будет целая дискуссия: все ли хорошо с этой индустрией в городе, где доминирует грузинская кухня? Также поговорим про музыкальные настроения Екатеринбурга и завершим этот вечер встречей создателей разных креативных кластеров. Этот опыт будет выражаться на ВИЗе, — сообщают организаторы.

Маркет фестиваля также будет состоять из нескольких частей:

Бэйби-маркет, на котором горожане смогут продать или купить то, что кому-то уже не актуально, а кому-то очень важно и нужно.

Китч-маркет даст вторую жизнь вечерним платьям или надетой один раз обуви.

Автограф-маркет. Совместно с Teleclub на фестивале организуют ярмарку афиш с автографами артистов. Все вырученные с продажи афиш деньги будут переданы на благотворительность.

Весь день на пирсе будет звучать музыка на виниле, отдельным блоком станет выступление Юрия Облеухова (группа «Курара») с подборкой советского грува.

Вечерний блок фестиваля будет посвящен музыке. Это будет традиционный концерт на закате, локальную сцену представит группа Blues Bastards, а приглашенным гостем станет московская инди-группа ARTEMIEV. Список артистов пополнится в ближайшее время.

Билеты на фестиваль появятся в кассах города 24 июля.

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