«Что нужно, чтобы Екатеринбург стал IT-столицей? Выправлять культуру»

Почему многие известные отечественные IT-компании появились именно на Урале? Как догнать Москву и Санкт-Петербург? Рассуждают представители отрасли.

Одна из самых живых дискуссий деловой программы выставки ИННОПРОМ была посвящена развитию IT-отрасли на Среднем Урале, где несколько десятилетий назад были образованы одни из крупнейших IT-компаний страны. Сейчас, на фоне ухода с отечественного рынка иностранных вендоров, перед отраслью открылись дополнительные возможности для развития. Но появились и новые вызовы, связанные с оттоком кадров из региона и страны в целом.

Что необходимо сделать для того, чтобы Екатеринбург стал полноценной IT-столицей? Какие компетенции для этого уже у нас есть? Об этом рассуждали руководители IT-компаний, представители науки и органов власти. А DK.RU зафиксировал самые интересные тезисы.

Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров СКБ Контур:

— В этом году СКБ Контур исполняется 35 лет. Когда начали изучать вопрос, есть ли на Среднем Урале компании старше нас, мы таких не нашли. Поэтому считаем себя родоначальниками IT-отрасли.

Думаю, что на становление IT в Екатеринбурге повлияло два фактора.

Первый — географическое положение. Екатеринбург находится, с одной стороны, достаточно далеко от Москвы, чтобы не чувствовать ее притяжение, и достаточно близко (на самолете можно добраться за два часа), чтобы выстраивать коммуникацию со столицей. И это позволяет нам выступать центром силы на Урале и магнитом для соседних регионов.

Второй фактор — кадровый потенциал. Он сложился еще в годы СССР, и, возможно, даже раньше, когда Екатеринбург был горнозаводской столицей.

Благодаря этому в Екатеринбурге появились сильные компании. Контуру повезло, что у его истоков стояли люди, которые проявили пассионарность, и у них все получилось. Не могу не отметить Naumen — одного из первопроходцев в разработке продуктов на open source платформах. Это компания УЦСБ, которая была с нуля построена в Екатеринбурге — сегодня это один из ведущих поставщиков решений в области информационной безопасности для крупных корпораций.

Это Artsofte, которая создает цифровые экосистемы, это Прософт, которая занимается промышленной электроникой. Многие в свое время сталкивались с продуктами уральской гейм-студии Targem Games. И это только видимая часть айсберга.

Николай Адеев, основатель компании Artsofte:

— Особенность Екатеринбурга в том, что он состоялся в области В2В проектов и не состоялся в области консьюмерских сервисов, потому что рынок для раскачки таких решений — маленький. Например, у нас в рамках внутреннего акселератора был первый в стране фудтех-проект, который мог появиться сильно раньше, чем Яндекс.Еда и Delivery club. Но в тот момент решили, что формат B2C не свойственен, и не докачали его инвестициями. Был неплохой проект в области GameDev — продюсером игры «Счастливый фермер», которая когда-то взорвала соцсети, выступил наш Алексей Костарев. Его компания i-Jet Media быстро росла и быстро сгорела.

При этом Екатеринбург силен в B2B-решениях. Например, именно на Урале появился Банк 24, который строился на технологических наработках ребят из Северной казны. После отзыва лицензии часть команды стала Банком Точка, который считается одним из самых передовых в сфере digital banking.

Развитие технологий в банковской отрасли дало серьезный толчок для развития специализированных вендоров в области финтеха. Сейчас у нас есть отраслевая экспертиза и сильные кадры. Именно поэтому уже позже крупные федеральные банки, в частности, Сбер и Тинькофф, стали открывать на Урале центры разработки, которые раньше были только в Москве.

Андрей Антипинский, гендиректор УЦСБ:

— Буквально в начале июля вышел рейтинг CNews100, в который попали только две уральские компании — СКБ Контур и УЦСБ. Но потенциал нашего региона выше.

Сейчас Свердловская область объективно находится на третьем месте после Москвы и Питера, мы составляем примерно половину IT-рынка Санкт-Петербурга. Но относительно всего российского рынка это совсем небольшие цифры — у нас работает около 0,9% IT-специалистов России.

Я думаю, термин IT-компании сегодня используется не совсем точно. Специализация представителей отрасли шире. Например, Google развивает проект беспилотных автомобилей. Поэтому здесь лучше подходит термин STEM, который объединяет естественные науки, технологии, инженерию и математику.

Когда мы говорим, почему выросла IT-отрасль на Урале, мы вспоминаем о роли опорного вуза — УрФУ. У нас сформирована сильная инженерная школа, которая способна формировать эффективные решения проблем заказчиком. Еще один важный фактор — наличие на Урале сильных заказчиков — у нас есть такие прекрасные компании, как УГМК, РМК, ТМК, которые являются потребителями услуг и формируют на Урале самостоятельные центры принятия решений.

Мы находимся на пороге четвертой промышленной революции, когда слово IT становится несостоятельным. Компании из самых разных сфер приносят цифровой продукт в жизнь каждого. Мы постоянно пользуемся мобильными устройствами, интернет вещей стал обыденностью. Надеюсь, мы на Урале сможем развить направление электроники, которое даст дополнительный толчок развитию отрасли.

Мы понимаем, что сегодня новые возможности во многом связаны с госкорпорациями и крупными предприятиями. Поэтому мы создаем СП с Росатомом и другими ведущими компаниями, открываем филиалы в других регионах. Таким образом, мы адаптируемся к вызовам.

Александр Давыдов, основатель компании Naumen:

— Сегодня Екатеринбург постепенно превращается в IT-столицу России, но этому мешают определенные факторы.

Хочу заметить, что для развития отрасли сейчас важны четыре категории персонала.

Классические разработчики, аналитики, тестировщики, дизайнеры и прочие. Предприниматели, которые ищут возможности применения чего-то нового. Разработчики, которые делают и развивают новые технологии. Научные исследователи.

И если благодаря университету первый слой специалистов расширяется, то с оставшимися тремя категориями есть проблемы. И усугубляется это тем, что при достижении определенного уровня классные специалисты уезжают в столицу.

Если вспомнить Екатеринбург 35 лет назад, это был город с развитым оборонно-промышленным комплексом, Уральским отделением РАН и исследовательскими институтами. Из этого культурного слоя вышли первые разработчики. Но, чтобы стать IT-столицей, сегодня нужна другая культура.

Я вижу, что Екатеринбург — город людей, стремящихся перешагнуть переделы. Знаю, например, что триатлоном занимается Андрей Антипинский, а Илья Бублик из Контура даже занял призовое место на Гималайском триатлоне. Это определенная культура, которая требует удовлетворения высших достижений. И нельзя оставлять в запасе людей, которые способны быть первыми. Поэтому культуру необходимо выправлять.

Во времена СССР, когда люди работали на оборонных заводах, ехать им было некуда, хотя квалификация была запредельной. Сейчас уехать легко. И пока не возникнет новый культурный смысл города, не исправятся советские перекосы, классные специалисты продолжат уезжать.

Илья Обабков, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ:

— На мой взгляд, Екатеринбург пока нельзя назвать IT-столицей. Есть успешные кейсы, но мы видим, как специалисты уезжают, а компании открывают филиалы в других городах и странах.

Претензию «не состоялась» я адресую исключительно себе. Согласен с Александром Давыдовым. Предприниматели делают себя сами, а остальных специалистов — инженеров и исследователей — должны готовить мы.

Мы растем опережающими темпами: за четыре года радиофак вырос в четыре раза. Но этих темпов недостаточно. Москва и Санкт-Петербург обгоняют нас по качеству и количеству подготовленных специалистов.

Но есть и положительные моменты. В Екатеринбурге много IT-компаний, и их число продолжает расти. Кроме этого, крупные уральские компании — от ТМК до «Золотого яблока» — создают полноценные IT-подразделения. И это признак того, что в нашем городе отрасль все-таки состоялась.

Евгений Гурарий, помощник полпреда Президента УрФО:

— Я давно общаюсь с IT-компаниями как представитель органов власти. В какой-то момент возникла идея создать ассоциацию, чтобы отрасль могла комплексно представлять свои интересы. Но потом мы пришли к тому, что IT-компаниям такая структура не нужна.

Когда я изучал этот вопрос, старшие коллеги рассказывали, что IT-отрасль на Урале состоялась еще и потому, что наши компании на заре развития отрасли вовремя объединились и стали противодействовать приходу в регион крупных федеральных игроков. Это дало возможности для роста регионального рынка и позволило сохранить кадры в регионе.

Последние два года для IT-компаний открывается много возможностей — и, судя по финансовым показателям их работы, они эти возможности грамотно используют. И им есть куда расти. Растет и опорный университет. Здесь, я считаю, сыграла роль личность Ильи Обабкова, который смог консолидировать вокруг себя крупных игроков — они пришли в университет со своими деньгами, людьми и проектами, во многом убедившись, что он действительно надежный партнер.

Сейчас Свердловская область по всем показателям — в передовиках. Но отрасль активно развивается и в соседних регионах. В Челябинской области, помимо IT-компаний, растет сектор контрольно-измерительного оборудования. Достаточно амбициозно меры поддержки с IT-отраслью выстраивает Тюмень. Так что расслабляться нам точно не стоит.

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