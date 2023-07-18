«Шесть лет были танцы с бубном, а стать поставщиком автопрома помогли лишь санкции»

На ИННОПРОМ первый замглавы Минпромторга ответил на вопросы производителей компонентов для автопрома и авиапрома и анонсировал новые меры поддержки импортозамещающих производств.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы прошедшей на прошлой неделе выставки ИННОПРОМ стал Форум производителей компонентов. Он собрал 350 компаний со всей России, которые делают комплектующие и материалы для автопрома, авиапрома и других отраслей промышленности — многие из них замещают импортную продукцию, более недоступную на отечественном рынке. У представителей компаний была возможность напрямую пообщаться с руководителями крупнейших концернов страны и первыми лицами Минпромторга РФ.

Почему нужно развивать производство критически важных узлов внутри страны, даже когда это экономически нецелесообразно, — на пленарном заседании форума объяснил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков:

— Я слышал разные оценки ИННОПРОМ-2023, но все сходятся во мнении, что он получится самым живым за время своего существования, самым насыщенным с точки зрения экспозиции и мероприятий. Но это заслуга не только организаторов — промышленность в России тоже растет достаточно неплохо.

Шесть лет назад мы попытались ответить на вызовы, связанные с импортозамещением, и за эти год сформировали инструменты для поддержки отечественных производителей сырья, материалов, компонентов, комплектующих.

В этом году мы запустили механизм кластерной инвестиционной платформы, который позволяет выдавать льготные долгосрочные кредиты производителям приоритетной продукции.

Пытаемся докрутить наше базовое платформенное постановление №719, которое позволяет нам стимулировать производителей импортозамещающей продукции. На мой взгляд, балловую развесовку, которая была у нас до СВО и действует в настоящий момент, нужно менять — необходимо расставить акценты на те комплектующие, которые сегодня нужно замещать.

Предстоит докрутить 223-ФЗ до нормальных требований по локализации, чтобы госкомпании в своих закупках повысили долю российской компонентной базы. Это важнейший вызов.

Продолжают работать существующие инструменты. Программа реверсивного инжиниринга будет дофинансирована на 2 млрд руб. — такое решение на днях принято федеральным правительством.

Получаем вал заявок по программе поддержки НИОКР в сфере импортозамещения. Парадокс в том, что наш основной источник финансирования программы — иностранные компании, которые уходят с российского рынка, продают свои активы и перечисляют в бюджет 10-15% от их стоимости. К настоящему моменту деньги накопились. Поэтому рассчитываю, что в ближайшее время мы соберем комиссию, начнем проводить отбор среди соискателей и выделять финансирование.

Сейчас идет много дискуссий о подходах к технологическому суверенитету. Одна группа экспертов считает, что для России правильнее закрыться от внешнего воздействия и активно развивать свои промышленные решения. Другая группа, наоборот, считает, что нужно развивать международное сотрудничество и создавать технологическое партнерство с дружественными странами.

Сам термин «технологический суверенитет» родился как ответ на ортодоксальные трактовки понятия «импортозамещение»: если в твоем автомобиле или самолете есть хотя бы один гвоздь, изготовленный не в России — мы не можем говорить, что это импортозамещение.

Готовы ли вы на 100% заместить все импортное, чтобы ездить на машине в три раза хуже и пять раз дороже, чем глобально? Нужно искать баланс. В каких-то случаях возможен импорт технологий. Но при этом, необходимо развивать компетенции — чтобы, если появится такая необходимость, быстро поставить производство.

Нужно налаживать производство определенных узлов — в сферах, где нас могут в любой момент отрезать от рынка. Это необходимо делать, невзирая на издержки производства.

Недавно читал новость о том, что стоимость наших МС-21 получается в два раза дороже, чем цена сопоставимых зарубежных лайнеров. Это естественно — мы четко понимаем, что пока находимся в локальном рынке, будем субсидировать производство. Потому что для России с ее территорией суверенный авиапром и территориальная целостность в стране — важнее, чем издержки. Но, думаю, со временем мы будем выходить на экспорт.

Андрей Стариков, Первоуральский автоагрегатный завод:

— Мы производим амортизаторы для грузового коммерческого транспорта. По своей работе знаем, что в автопроме остро стоит проблема нехватки высококвалифицированных кадров. Единственный путь ее решения — автоматизация и роботизация. Планируются ли невозвратные меры поддержки отрасли? Это особенно актуально для МСП. Можно спрашивать с компаний за результат.

Василий Осьмаков:

— В Фонде развития промышленности есть программа льготных займов для цифровизации производства. На мой взгляд, это оптимальное решение.

Когда вы получаете невозвратный кредит, вы моментально привлекаете внимание прокуратуры и других проверяющих органов. Что тут хорошего? Лучше уж ввести десятилетние займы, чем раздавать гранты, после выдачи которых на предприятиях поселятся надзорные органы и не дадут им работать.

Вадим Никрин, заместитель гендиректора ООО «ИТЕКМА» (г. Подольск):

— Мы производим композиционные материалы, которые используются для производства «черного крыла» самолета МС-21. Раньше для подобных целей использовали металлы. Видим, что производителям, которые хотят перейти с металлов на композиты, довольно сложно. Поэтому пытаемся найти деньги на инфраструктурный центр, который помог бы производителю конкретной детали пройти все этапы перепроектирования в режиме одного окна, чтобы ему не пришлось ходить по нескольким конструкторским бюро. Знаю, что такие центры есть в Германии и Великобритании. Но мы понимаем, что такой центр не может быть окупаемым.

Василий Осьмаков:

— Идея понятна. Если говорить о том, как и где это можно реализовать — мы разрабатываем программу по инжиниринговым центрам, один из них будет специализироваться на композитах. В чем смысл программы? Мы планируем давать субсидии университетам под КП по услугам, которые они оказывают бизнесу. Готовы взять на себя издержки по окупаемости таких проектов. Давайте посмотрим, как докрутить вашу идею на инфраструктуре инжиниринговых центров.

Сергей Алексеенко, директор по развитию НПП «Lossew» (г.Барнаул):

— Мы занимаемся проектированием, прототипированием и производством светотехники. Являемся резидентом «Сколково». Шесть лет были «танцы с бубном» во всех инстанциях, и недавно мы наконец-то мы стали поставщиком третьего уровня для одной из крупнейших российских компаний. Что нам помогло? 11-й пакет санкций. Возможно ли организовать на базе Минпромторга какую-то площадку, которая позволит презентовать наработки резидентов «Сколково» для автопрома? Не у всех хватает терпения, чтобы попасть в правильную волну. А все эти годы нужно содержать штат, сотрудникам — кормить семьи.

Василий Осьмаков:

— Небольшое замечание — есть российские и нероссийские производители, говоря о доступе компаний к закупкам, мы не выделяем резидентов «Сколково».

Первый раз форум производителей компонентов мы провели шесть лет назад. Со временем интерес к нему спал, но с введением 11 пакета санкций, вернулся обратно. Мы готовы масштабировать этот опыт, устраивать питч-сессии. Я вас услышал — заинтересованность в такого рода форматах есть. Подумаем о том, чтобы проводить такие сессии для поставщиков автопрома на площадке НАМИ, которая выступает базовой организацией.

Дмитрий Костек, генеральный директор ООО «ДИПО» (г. Тольятти):

— Наша компания производит топливные системы для автомобилей. Хочу продолжить вопрос коллеги: существует ли какой-то орган при Минпромторге, который помогает компаниям из одной отрасли наладить отношения с заказчиками в другой отрасли? Порой наши технологии схожи.

Василий Осьмаков:

— С этими вопросами можно обращаться в Минпромторг. Это обычная история взаимодействия наших отраслевых департаментов между собой. Если вы видите, что есть какая-то другая сфера применения вашей продукции — готовьте обращение, мы поищем возможности.

Нам часто приходится решать такие задачки. Например, для производства беспилотников нужны двигатели. Компаний, которые на этом специализируются, нет. Начинаем рассматривать продукцию автопрома, сельхозмашиностроения, и пробуем сделать эти двигатели пригодными для полетов.

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