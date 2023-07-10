Михаил Мишустин осмотрел павильоны ИННОПРОМ и выделил два уральских проекта

Выступая на пленарной сессии, он отметил, что ключевая задача сегодня — достижение технологического суверенитета в значимых отраслях. Силами уральцев уже удалось достичь определенных успехов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург на выставку ИННОПРОМ. Вместе со своими коллегами — председателями правительств Беларуси и Казахстана Романом Головченко и Алиханом Смаиловым — осмотрел павильоны и ознакомился с экспонатами. По традиции, во время экскурсии для VIP-гостей другие посетители не имели доступа к павильонам.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, в первую очередь премьер-министры осмотрели экспонаты Российско-Китайского ЭКСПО, в частности автомобили компании Changan Automobile и электрокроссовер Dongfeng Motor Corporation. VIP-гости познакомились с национальными экспозициями Беларуси и Казахстана, «Российского экспортного центра», НАМИ, некоторых российских компаний.

Продукцию предприятий на стенде Свердловской области премьер-министрам представил губернатор Евгений Куйвашев. В частности, коротко рассказал о перспективной авиатехнике Уральского завода гражданской авиации.

Мы видим, что интерес к российской экономике растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных цепочек и систем финансовых расчетов. Рассчитываю, что на ИННОПРОМ будут достигнуты новые договоренности по запуску новых производств — с государствами, которые настроены на взаимовыгодное сотрудничество с нами, — сказал Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума.

Премьер-министр России отметил, что задача, которую сегодня необходимо решить, — повышение устойчивости российской экономики, а для этого необходимо обеспечить самодостаточность промышленности. Среди приоритетных отраслей — серийное производство электромобилей, развитие собственных технологий для высокоскоростного железнодорожного сообщения. А также — производство гражданских беспилотников, для этого даже планируют запустить отдельный национальный проект.

Перечисляя удачные проекты российских компаний по достижению технологического суверенитета, Михаил Мишустин отметил, что «Синара» представила на ИННОПРОМ модель электропоезда «Ласточка», собранную исключительно из российских комплектующих. Еще один такой проект реализует УЗГА — в декабре предприятие должно получить сертификат на самолет «Байкал», который придет на замену АН-2. В дальнейшем он будет производиться с российским двигателем.

Также в рамках пленарной сессии ИННОПРОМ состоялось вручение премии «Индустрия» — статуэтку из рук вице-премьера Дениса Мантурова получила руководитель компании «Метиз Импэкс». Как ранее писал DK.RU, в число номинантов премии вошла уральская компания «Аксалит Софт», а всего участие в отборе приняли 155 российских компаний-производителей гражданской продукции.

Читайте также на DK.RU: ИННОПРОМ-2023 покажет, что Екатеринбург остается важнейшим хабом для экономических связей