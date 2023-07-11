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В Свердловской области построят завод по производству газового оборудования

В Свердловской области построят завод по производству газового оборудования
Иллюстрация: ru.freepik.com

Проект будет реализован на площадке особой экономической зоны «Титановая долина». Он позволит создать 150 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

#ИННОПРОМ#НОВОСТИ

11 июня на выставке ИННОПРОМ холдинг «Бантер Групп» и ИнфраВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке проекта нового завода по производству газового оборудования.

Этот проект позволит удовлетворить растущий спрос на уже представленное в ассортименте холдинга оборудование и запустить новую линейку оборудования для переработки газа и газового конденсата.  

ИнфраВЭБ выступит консультантом проекта. В качестве площадки для его реализации выбрана особая экономическая зона «Титановая долина».

Ранее DK.RU сообщил, что компания из Тюмени зайдет в «Титановую долину». Там появится завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства компании «Выбор-КСM Екатеринбург». Она входит в холдинг «Партнер» тюменского бизнесмена Геннадия Разницына. Размер инвестиций — 1,4 млрд руб.

Напомним, что в этом году ИННОПРОМ посетил премьер-министр России Михаил МишустинПеречисляя удачные проекты российских компаний по достижению технологического суверенитета, Михаил Мишустин отметил, что «Синара» представила на ИННОПРОМ модель электропоезда «Ласточка», собранную исключительно из российских комплектующих. Еще один такой проект реализует УЗГА — в декабре предприятие должно получить сертификат на самолет «Байкал», который придет на замену АН-2. В дальнейшем он будет производиться с российским двигателем.

Автор: Виктория Говорковская
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