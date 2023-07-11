Компания из Тюмени зайдет в «Титановую долину». Цена вопроса — 1,4 млрд руб.

Тюменцы построят в особой экономической зоне завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства. Предприятие будет выпускать более 900 тыс. квадратных метров изделий в год.

В «Титановой долине» появится завод компании «Выбор-КСM Екатеринбург». Она входит в холдинг «Партнер» тюменского бизнесмена Геннадия Разницына.

Стоимость проекта — более 1,4 млрд руб. Кредитные средства на его реализацию предоставит Сбербанк.

Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и генеральный директор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

По словам Геннадия Разницына, расширение производства связано с ростом потребности в тротуарной плитке премиум-класса у покупателей из Свердловской и Челябинской областей и Пермского края. Запуск производства запланирован на 2025 год. На заводе будет создано 80 рабочих мест.

Ранее DK.RU сообщил, что «Титановая долина» ищет подрядчика для строительства производственного корпуса для «Уральского завода гражданской авиации».

Напомним, что «Сима-Ленд» представил в этом году на выставке ИННОПРОМ проект новой штаб-квартиры в Сысертском районе. Площадка будет находиться в Сысертском районе, недалеко от автодороги «Арамиль — Большое Седельниково» и трассы М-5. Суммарная площадь застройки составит 166 га. Предполагается, что там будут размещены не только офис и распределительный центр, но и производственные мощности компании. На новой площадке будет создано 17 тыс. рабочих мест.