«Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.

Речь идет о возведении многофункционального производственного корпуса для «Уральского завода гражданской авиации». Предприятие планирует запустить там в серийное производство два самолета.

Новая база «Уральского завода гражданской авиации» разместится на 24 км автодороги Екатеринбург — Челябинск (производственная площадка «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина»).

Это будет здание переменной этажности (до трех этажей) общей площадью 10,5 тыс. кв. м. Восемь тыс. кв. м займет производство, оставшиеся площади — административно-бытовой блок. Проектная документация на объект готова, положительное заключение государственной экспертизы получено.

В настоящий момент «Титановая долина» ищет подрядчика на строительство здания через торги. Стартовая цена — 1,16 млрд руб. Работы будут финансироваться из заемных и бюджетных средств.

На новой площадке УЗГА запустит в серийное производство самолеты ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». Первые пять «Байкалов» предприятие планирует поставить в 2025 г. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» «Уральского завода гражданской авиации».

Напомним, что с 2023 г. УЗГА находится под санкциями США, Евросоюза и Канады.