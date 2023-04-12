УЗГА снова попал под санкции. На этот раз их ввела Канада

Теперь предприятию нельзя заключать сделки с компаниями этой страны. Ранее аналогичные санкции в отношении уральского завода ввели американские власти и Евросоюз.

Правительство Канады опубликовало список из 34 компаний и 14 физических лиц из РФ, в отношении которых вводятся санкции. Помимо Уральского завода гражданской авиации в перечень попали Уралкабель, Микроакустика и другие предприятия. Всем им теперь запрещено заключать сделки с канадскими компаниями.

Ранее DK.RU писал, что Уральский завод гражданской авиации в феврале был включен в десятый пакет санкций Евросоюза. Также в начале этого года предприятие попало под санкции США.

Введение очередных ограничений совпало с важными событиями на предприятии. В конце марта гендиректором УЗГА был назначен Сергей Федоров.

Также на прошлой недлее DK.RU рассказывал, что «Уральские авиалинии» и УРАЛТЕСТ начали совместный проект по разработке импортозамещающего оборудования, которое предназначено для контроля эксплуатационных характеристик шасси воздушных судов.



На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» ввели в эксплуатацию ангар для наземного испытания авиатехники, который войдет в авиастроительный комплекс УЗГА. Там будет осуществляться сервисное обслуживание и наземная технологическая отработка новой авиатехники.