Свои проверка шасси на прочность и ангар для испытания самолетов появились на Урале

Раньше анализом дееспособности шасси занимались европейские предприятия. Теперь оборудование для этого будет производится в Свердловской области. На Уктусе достроили ангар для испытания самолетов.

«Уральские авиалинии» и УРАЛТЕСТ начали совместный проект по разработке импортозамещающего оборудования, которое предназначено для контроля эксплуатационных характеристик шасси воздушных судов.

31 марта 2023 г. генеральный директор ФБУ «УРАЛТЕСТ» Юрий Суханов и заместитель генерального директора — директор по производству ОАО АК «Уральские авиалинии» Александр Зиновьев подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку конструкторской документации и изготовление оборудования, задействованного в оценке технического состояния всех видов пассажирских и грузовых самолётов, использующихся в отрасли авиаперевозок Российской Федерации.

В настоящее время уже создан первый образец — стенд СРВГ-1 для измерений и контроля эксплуатационных характеристик вспомогательных гидроцилиндров шасси самолётов. Таких цилиндров у каждого самолёта несколько штук. Это гидроцилиндры уборки выпуска основных стоек шасси и стойки передней опоры, гидроцилиндры замков убранного и выпущенного положения всех стоек шасси. Также имеются гидроцилиндры, которые закрывают и открывают створки отсеков шасси, куда убираются стойки во время полёта. Все они должны разбираться для проверки состояния и после восстановления их нужно собирать обратно.

Дело в том, что шасси самолётов рассчитаны на определённый срок службы и работы. По окончании этого срока их необходимо снимать с самолёта и отправлять в фирму, которая занимается их проверкой, восстановлением или ремонтом. До недавнего времени этим занимались европейские предприятия. В нынешней ситуации приходится полагаться на свои силы и знания.

Мы действительно столкнулись с проблемой поиска и покупки аттестованного оборудования для обслуживания агрегатов и компонентов воздушных судов. В подавляющем большинстве это импортная техника. И мы очень рады, что на уральской земле есть предприятие, которое помогло решить задачу с использованием отечественных аналогов, — прокомментировал Игорь Поддубный, заместитель генерального директора, директор авиационного технического центра авиакомпании «Уральские авиалинии».

Стоимость производства контрольно-измерительного стенда существенно ниже импортных аналогов при сопоставимом качестве. Индивидуальный подход и разработка полного пакета сопроводительной документации также являются конкурентными преимуществами, благодаря которым выбор был сделан в пользу ЦСМ Росстандарта в Свердловской области.

В то же время на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» ввели в эксплуатацию ангар для наземного испытания авиатехники. Помещение войдет в авиастроительный комплекс Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), сообщает «Ъ-Урал».

Его построили на средства инфраструктурного кредита из федерального бюджета объемом 1 млрд руб. Площадь постройки — 1,9 тыс. кв. м. В нем будет осуществляться сервисное обслуживание и наземная технологическая отработка новой авиатехники.

Всего в комплекс будет входить четыре объекта. В этом году будет построен универсальный производственный корпус. В 2024 г. — многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тыс. кв. м. На новых мощностях разместится производство отечественных моделей самолетов — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога».

Напомним, что УЗГА попал в десятый пакет санкций. 24 февраля его опубликовал Минфин США и Великобритания, а 25 февраля — Канада. В них фигурируют уральские компании и публичные персоны.

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