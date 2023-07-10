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«Сима-Ленд» представил проект новой штаб-квартиры в Сысертском районе

«Сима-Ленд» представил проект новой штаб-квартиры в Сысертском районе
Иллюстрация: DK.RU

Общая территория застройки составит 166 га, ее часть будет находиться на площадке «Титановой долины». Макет можно увидеть на полях выставки ИННОПРОМ.

#СТРОЙКА#ИННОПРОМ#НОВОСТИ

Строительством новой штаб-квартиры компания «Сима-Ленд» планирует заниматься в течение пяти лет. После этого туда переедут сотрудники действующих офисных и производственных помещений. Объем инвестиций в проект составит 50 млрд руб.

Новая площадка будет находиться в Сысертском районе, недалеко от автодороги «Арамиль — Большое Седельниково» и трассы М-5. Суммарная площадь застройки составит 166 га.

«Сима-Ленд» представил проект новой штаб-квартиры в Сысертском районе 1

Предполагается, что здесь будут находиться не только офис и распределительный центр, но и производственные мощности компании. Так, проектом запланировано строительство линий по производству косметических товаров, сувениров, пластиковых и электротехнических изделий, а также «Уральская мануфактура». На новой площадке будет создано 17 тыс. рабочих мест.

Инвестор планирует, что сотрудники смогут здесь не только работать, но и жить. Из 166 га под жилую застройку отведено 40 га — часть жилья будет предоставлена сотрудникам, другая часть поступит на рынок.

Как ранее писал DK.RU, планы по переезду компании обсуждаются с прошлого года. Тогда гендиректор компании Константин Обоскалов заявил, что «Сима Ленд» выкупил подходящий земельный участок и запустил процедуру перевода земель из категории сельхозназначения в категорию, пригодную для строительства производства и складов.

Макет будущей штаб-квартиры «Сима Ленда» представлен на полях выставки ИННОПРОМ, которая сегодня стартовала в Екатеринбурге. Напомним, страной-партнером выступает Беларусь.

Автор: Елизавета Порошина
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