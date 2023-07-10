Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.07
91,68
99,81
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид
Иллюстрация: DK.RU

В рамках национальной экспозиции страна-партнер представила более 420 экспонатов. Среди них — автобусы, сельскохозяйственная техника, текстиль и даже научные разработки.

#ИННОПРОМ#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге открылась выставка ИННОПРОМ, которая будет проходить ближайшие четыре дня. С раннего утра внимание гостей приковано к экспозиции страны-партнера. Как уже писал DK.RU, в рамках национальной экспозиции Беларусь представила более 420 экспонатов, а экспонентами стали более 130 компаний.

Самые заметные экспоненты представили свою продукцию в третьем павильоне. Так, Белкоммунмаш привез образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом — местные власти уже закупили 10 таких к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.  

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид 1

Минский автомобильный завод представил седельный тягач, туристический автобус, пожарную автоцистерну и самосвал, который может работать на газовом топливе. Особого внимания удостоился макет гоночного болида, который привез Минский тракторный завод. Он построен из комплектующих белорусского трактора.

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид 2

Зерноуборочный комбайн «Пересвет» привез на ИННОПРОМ Гомсельмаш — он произведен из компонентов, изготовленных в странах ЕАЭС.

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид 3

А также здесь можно ознакомиться с моделями трактора Belarus, белорусскими станками, текстилем и научными разработками.

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид 4

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид 5

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид 6

Еще один интересный экспонат расположен на входе в «Екатеринбург-ЭКСПО» — модель беспилотника «Буревесник» представила Национальная академия наук Беларуси.

На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид 7

Ранее DK.RU писал, что свои товары и услуги в рамках ИННОПРОМ представили 700 экспонентов, в рамках Российско-Китайского ЭКСПО — еще 400. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, соглашения, которые каждый год заключаются на полях ИННОПРОМ, становятся толчком для развития Свердловской области. 

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В России прошли учения по отключению страны от всемирного интернетаВ России прошли учения по отключению страны от всемирного интернета
  • Когда в России запустят крипторубли? Отвечают представители ЦБКогда в России запустят крипторубли? Отвечают представители ЦБ
  • К чему приведет чрезмерное ослабления рубля — Евгений КоганК чему приведет чрезмерное ослабления рубля — Евгений Коган
  • МИД России разрывает договор на работу c генконсульством ФинляндииМИД России разрывает договор на работу c генконсульством Финляндии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.