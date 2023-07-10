На Урале открылся ИННОПРОМ. На стенде Беларуси — песни-пляски, сельхозтехника и болид

В рамках национальной экспозиции страна-партнер представила более 420 экспонатов. Среди них — автобусы, сельскохозяйственная техника, текстиль и даже научные разработки.

В Екатеринбурге открылась выставка ИННОПРОМ, которая будет проходить ближайшие четыре дня. С раннего утра внимание гостей приковано к экспозиции страны-партнера. Как уже писал DK.RU, в рамках национальной экспозиции Беларусь представила более 420 экспонатов, а экспонентами стали более 130 компаний.

Самые заметные экспоненты представили свою продукцию в третьем павильоне. Так, Белкоммунмаш привез образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом — местные власти уже закупили 10 таких к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Минский автомобильный завод представил седельный тягач, туристический автобус, пожарную автоцистерну и самосвал, который может работать на газовом топливе. Особого внимания удостоился макет гоночного болида, который привез Минский тракторный завод. Он построен из комплектующих белорусского трактора.

Зерноуборочный комбайн «Пересвет» привез на ИННОПРОМ Гомсельмаш — он произведен из компонентов, изготовленных в странах ЕАЭС.

А также здесь можно ознакомиться с моделями трактора Belarus, белорусскими станками, текстилем и научными разработками.

Еще один интересный экспонат расположен на входе в «Екатеринбург-ЭКСПО» — модель беспилотника «Буревесник» представила Национальная академия наук Беларуси.

Ранее DK.RU писал, что свои товары и услуги в рамках ИННОПРОМ представили 700 экспонентов, в рамках Российско-Китайского ЭКСПО — еще 400. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, соглашения, которые каждый год заключаются на полях ИННОПРОМ, становятся толчком для развития Свердловской области.