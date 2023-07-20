Резидентам «русских офшоров» дадут дополнительные налоговые льготы

Новые поправки расширяют круг организаций, которые могут освобождаться от налога на имущество за пределами России, а также могут применять нулевую ставку налога на дивиденды, полученные из-за рубежа.

На островах Октябрьский и Русский, также известных как «русские офшоры», Минфин предложил расширить налоговые льготы для резидентов специальных административных районов (САР), пишет Forbes. Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении в мае, были рассмотрены на площадке аппарата правительства, сообщил источник в кабмине. Предложение заключается в освобождении компаний от налога на имущество, находящееся за пределами России, и в установлении нулевой ставки налога на дивиденды, выплаченные из-за рубежа.

Новые поправки расширяют круг организаций, которые могут освобождаться от налога на имущество, находящееся за пределами России, а также применять нулевую ставку подоходного налога на дивиденды, полученные из-за рубежа. В настоящее время нулевая ставка может применяться только в том случае, если плательщик — иностранная компания из страны, которая не входит в черный список оффшорных зон, составляемый Министерством финансов.

Поправки фиксируют перечень, который будет применяться до конца 2026 г. Международные компании в настоящее время могут рассчитывать на освобождение от налога на зарубежное имущество. Минфин предложил заменить формулировку на международные холдинговые компании (МХК). Последними могут признаваться как международные организации, перерегистрировавшиеся из иностранных, так и российские компании, переехавшие в САР из другого региона.

Поправки также уточняют условия для получения статуса МХК. Например, они продлевают срок предоставления документов и информации (финансовая отчетность, аудиторское заключение) для МХК, зарегистрированных в САР до конца 2023 г. вместо конца 2022 г. Для международных компаний, зарегистрированных в порядке редомициляции иностранных структур в САР до 1 марта 2022 г., поправки предполагают отмену условия, по которому на 1 марта 2022 г. должна сохраниться доля хотя бы в 75% прямого/косвенного участия контролирующих лиц.

Однако в поправках присутствует норма, которая ограничивает переезд российских компаний в «русские офшоры». Эта норма затрагивает организации, переезжающие в САР из городов федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. В настоящее время эти компании не могут переехать в САР, если их взносы в бюджет региона составляют более 1% налога на прибыль. Минфин предложил снизить этот порог до 0,1%.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, сообщил, что на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке в 2022 г. поступило чуть меньше 5 млрд руб. в консолидированный бюджет. Калининград обеспечил более 4 млрд руб., а Владивосток — 300 млн. Торосов также отметил, что налоговые поступления от этих островов будут расти «в геометрической прогрессии» в будущем. Он указал, что основным источником доходов бюджета станут налоги на дивиденды международных холдингов, которые были вынуждены изменить свою корпоративную прописку из-за санкций.

До начала СВО российский бизнес мог получить статус международных холдинговых компаний и воспользоваться государственными льготами. Для этого приходилось перевозить офис в Калининград или остров Русский, рассказывал DK.RU.