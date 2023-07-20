Стоимость бензина в России бьет рекорды. Вслед за биржевым ростом АЗС повышают цены

Минэнерго и ФАС не могут найти рычаги давления на нефтяников, в результате цена топлива на бирже обновляет рекорды каждый день. Цена бензина на АЗС подтягивается и уже обгоняет инфляцию.

Стоимость бензина на бирже обновила новые максимумы. Так, топливо марки Аи-92 выросло в цене за день на 1,84% и впервые поднялось выше 62 тыс. руб. за тонну. Бензин Аи-95 также обновил рекорд и подорожал на 1,32%, до 68,141 тыс. руб. за тонну.

Высокая стоимость бензина на бирже уже отражается на потребителях. Рост цен на топливо на АЗС превышает накопленную инфляцию. По данным Росстата, в июне цены на заправках выросли на 3,6% при инфляции 3,15%.

Согласно официальной статистике, средние потребительские цены на бензин за последнюю неделю выросли на 27 коп. В материалах Росстата сказано, что средние цены на бензин марки Аи-92 составляют 48,88 руб. за литр. Стоимость литра бензина Аи-95 — 53,36 руб.

Ранее в правительстве заявляли, что не допустят такой ситуации. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил:

Для нас конечным результатом является, чтобы для потребителей на заправках цены не росли выше инфляции. Сейчас мы строго следим, и эта ситуация ровная, то есть цены не растут.

При этом стоимость топлива на заправках растет медленнее, чем на бирже. Из-за этого АЗС копят убытки, особенно это касается независимых автозаправок, которые закупают бензин у НПЗ.

В Минэнерго «Коммерсанту» сообщили, что даже при нынешнем росте цен в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в рамках инфляции. В ведомстве также добавили, что нефтяные компании получили рекомендации сократить экспорт и увеличить отгрузки на внутренний рынок.

Однако рекордный рост цен на бирже говорит о том, что рекомендации Минэнерго не выполняются нефтяными компаниями. По данным издания, 19 июля на биржевом комитете ФАС в жесткой форме призвал нефтекомпании увеличить производство.

Собеседник «Коммерсанта» объясняет, что стремительный рост цен на топливо на бирже связан с тем, что НПЗ уходили на профилактические ремонты и сокращали производство. Предполагалось, что с июня цены на топливо пойдут вниз, потому что объемы восстановились, однако ослабление рубля и рост нефтяных котировок не позволили этого сделать.

Как рассказывал DK.RU, ранее Александр Новак обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива». Одновременно с этим в правительстве решили сократить выплаты по демпферному механизму, призванному сдерживать цены на топливо. Их снизят на четверть, с 103,5 до 78,6 млрд руб. в месячном выражении. Ранее власти призвали российских нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке даже в ущерб выгоде.