C начала лета марка Аи-92 побила уже несколько рекордов и впервые преодолела планку в 59 тыс. руб. Власти призвали российских нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке даже в ущерб выгоде.

Стоимость бензина в России обновила исторический рекорд. Во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 11 июля марка Аи-92 преодолела планку в 59 тыс. руб. На максимуме цена тонны бензина росла на 0,41%. Стоимость тонны бензина премиум-марки АИ-95 увеличилась на 0,24%, до 66,14 тыс. руб. — ниже рекорда в 67 380 руб, установленного в середине июня.

Стоимость летнего дизельного топлива поднялась до 0,13%, его стоимость составила 51,87 тыс. руб. за тонну. Авиакеросин подорожал на 2,31%, до 64, 94 тыс. руб. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) стали дороже на 0,9%, их цена выросла до 17,66 тыс. руб. Мазут подорожал до 19,5 тыс. руб. за тонну.

Вице-премьер Александр Новак обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива». Также он распорядился разработать механизм квотирования экспорта нефтепродуктов. Одновременно с этим в правительстве решили сократить выплаты по демпферному механизму, призванному сдерживать цены на топливо. Их снизят на четверть, с 103,5 до 78,6 млрд руб. в месячном выражении.

Ранее власти призвали российских нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке даже в ущерб выгоде. Заправки не повышают стоимость топлива такими же темпами, как растет его закупочная стоимость. В результате у некоторых станций выручка за вычетом расходов от торговли составляет минус два-три рубля за литр топлива в зависимости от марки.

Проблемой остается рост экспорта топлива при снижении производства, рассказывал DK.RU. В месячном выражении зафиксирован рост выпуска на 6,6%. По сравнению с июнем 2022 г. производство сократилось на 4%, зато экспорт вырос более чем в полтора раза — на 62%. Поставки бензина на внутренний рынок в России существенно отстают от планов и показателей прошлого года. Дошло и до угроз: регуляторы грозят поставщикам штрафами при неисполнении требований увеличить производство и продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Недостаточность биржевых продаж является основным фактором роста цен, хотя в Минэнерго утверждают, что спрос полностью обеспечен предложением. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока ограничивается уговорами и угрозами, однако словесные интервенции не приводят к результату.