В России ожидаемый коллапс с поставками бензина. Все идет на экспорт

Регуляторы грозят поставщикам штрафами за неисполнение требований увеличить производство и продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Власти не могут добиться от нефтяных компаний увеличения биржевых продаж, что приводит к росту цен до исторических максимумов, сообщает «Коммерсантъ». Поставки бензина на внутренний рынок в России существенно отстают от планов и показателей прошлого года.

Дошло и до угроз: регуляторы грозят поставщикам штрафами при неисполнении требований увеличить производство и продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Недостаточность биржевых продаж является основным фактором роста цен, хотя в Минэнерго утверждают, что спрос полностью обеспечен предложением. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока ограничивается уговорами и угрозами, однако словесные интервенции не приводят к результату.

В июне общий объем поставок составил 2,8 млн тонн, на 6,5% меньше, чем в 2022 г. Исходные планы компаний при этом — 3 млн тонн, что позволило бы пусть незначительно, но превысить показатели прошлого года.

Проблемой остается рост экспорта топлива при снижении производства. В месячном выражении зафиксирован рост выпуска на 6,6%. По сравнению с июнем 2022 г. производство сократилось на 4%, зато экспорт вырос более чем в полтора раза — на 62%, до 223 тыс. тонн. Рынок по-прежнему штормит из-за предложения Минфина резко снизить субсидии в рамках демпферного механизма, то есть дополнительно изымать из отрасли порядка 50 млрд руб. в месяц.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснил намерение резко урезать выплаты нефтяникам по демпферному механизму (компенсация компаниям при продажах внутри страны по ценам ниже, чем экспортные) изменившейся экономической ситуацией. По мнению ведомства, прошлая формула расчета утратила актуальность, так как была привязана к ценам на бензин в Европе, а поставки туда более не ведутся.

Уже сейчас розничные цены на топливо увеличиваются каждую неделю и, по наблюдением читателей DK.RU, выросли примерно на 2 руб. за литр с начала июня. Такая тенденция приведет к подорожанию всех товаров из-за увеличения стоимости перевозок, сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет.