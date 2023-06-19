Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет

Цены на бензин и дизель внутри РФ растут, тогда как по всем экономическим законам должны бы падать. Как это всегда бывает, стоимость нефтепродуктов напрямую отразится на многих потребительских сферах.

В связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам начали расти цены на бензин. Уже сейчас розничные цены на топливо увеличиваются каждую неделю и, по наблюдением читателей DK.RU, выросли примерно на 2 руб. за литр с начала июня. Такая тенденция приведет к подорожанию всех товаров из-за увеличения стоимости перевозок, сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в интервью URA.RU:

В текущем году сильно выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо на товарной бирже в Санкт-Петербурге. С начала года рост составил в среднем 40-50%, в зависимости от пункта отгрузки и качества. Поэтому в последние недели розничные цены на них также увеличиваются в среднем на 10-15 копеек за литр в неделю. На фоне решения сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам, они вынуждены поднимать цены производителей. Если правительство РФ согласует данную меру, то стоимость топлива на АЗС России еще вырастет в цене и отразится на стоимости практически всех товаров и услуг, так как подражают все виды доставки товаров, сырья, комплектующих, расходных материалов и просто доставки конечного продукта до точки его реализации.

Автомобильное топливо дорожает из-за будущего снижения демпферных субсидий, которое произойдет уже в июле текущего года. Нефтяники получают компенсации из бюджета при поставках топлива на внутренний рынок, а не на экспорт. Минфин хочет с начала июля 2023 г. по июль 2024 г. снизить выплаты в два раза, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд руб. в месяц. Производители нефтепродуктов могут придерживать топливо, чтобы добиться роста цен, за счет которых они могли бы отыграть предстоящие потери.

Позиция Минфина понятна, ведомство хочет максимально снизить расходы бюджета, считает эксперт. При этом уменьшение размера выплат по демпферу автоматически делают экспорт топлива более привлекательным, то есть опять же разгоняет внутренние оптовые цены. В экстренном случае, при сильном росте цен у государства остается еще крайняя мера — ограничение экспорта топлива. Если сравнивать ожидаемый эффект для бюджета, то экономия на выплатах по демпферу в три и более раза превышает доходы казны от экспортной пошлины на нефтепродукты.

Отвечая на вопрос о том, почему цены на бензин и дизель внутри РФ растут, тогда как по всем экономическим законам должны были бы падать, нужно отметить несколько важных моментов. Экономист Константин Селянин, возглавлвший рабочую группу при Комитете Госдумы по энергетике, транспорту и связи, которая занималась созданием биржи нефтепродуктов в Санкт-Петербурге, считает, что налоговое бремя — это далеко не самый важный фактор, влияющий на ценообразование:

Россия полностью обеспечивает себя топливом собственного производства. Для того чтобы увеличенные объёмы производства нефтепродуктов можно было реализовать на внутреннем рынке, нужно, чтобы росла экономика, приобреталось большее число автомобилей, развивались отрасли, потребляющие нефтепродукты. Иными словами, просто увеличить объём производства мало для снижения конечной цены. Этот рынок в России — олигополия, то есть власть немногих. На рынке представлено менее десятка компаний, которые контролируют более 80% добычи нефти и её переработки. Они же контролируют 80% продаж топлива. Эти компании преследуют общие цели, и для того чтобы повышать цены, им даже не нужно сговариваться. Что они и делают. Повлиять на это в России может только один человек — президент. Он и правда периодически собирает нефтепромышленников, они соглашаются заморозить цены на какое-то время. Однако по прошествии этого времени олигополия вполне успешно добирает всё недополученное.

Снижение выплат по бензиновому демпферу в прошлом году также повлияло на нехватку бензина АИ-95 на бирже, поскольку нефтяным компаниям выгодно экспортировать бензин, нежели поставлять его на внутренний рынок. Повышение цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, вероятно, также связано с сезонным фактором и низким предложением со стороны нефтяных компаний.

В мае биржевые цены на АИ-95 уже побили исторический рекорд — более 61 тыс. руб. за тонну. Показательно, что к середине мая биржевые цены на бензин в России обогнали биржевые цены в США. А с 1 июня пошлина на российскую нефть повысилась на 1,8 доллара — до 16,2 за тонну по расчетам Минфина. В то же время объёмы нефтепереработки в России выросли с начала года на 4,6%. Об этом вчера, 14 июня, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. При этом в прошлом году объёмы нефтепереработки, наоборот, упали на 3%.

Больше 80% всего экспорта нефти идет на Индию и Китай — степень зависимости очень большая. «Но внешнеторговый оборот с Китаем и раньше был на уровне 18% от всего внешнеторгового оборота России. Сейчас — 25-26%. И в этой структуре 20% — это экспорт из России в Китай, и 30% — доля Китая в нашем импорте. Экспорт очень быстро рос не потому, что мы поставили столько тонн и баррелей — цены на нефть, газ и уголь в 2022 г. были уж больно хороши. Поэтому не удивлюсь, если по 2023 г. стоимостные показатели российского экспорта в Китай, мягко скажем, не вырастут», — приводил DK.RU мнение регионоведа Натальи Зубаревич.