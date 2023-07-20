От 1 дня до 3 месяцев. ЦБ поддержал введение краткосрочных ОСАГО

Регулятор считает, что краткосрочные ОСАГО будут востребованы. Страховщики сомневаются в популярности таких договоров и говорят, что они будут на 30% дороже классических.

Банк России поддерживает законопроект о запуске краткосрочных договоров ОСАГО от одного дня до трех месяцев, пишут «Известия».

Для снижения рисков мошенничества (когда полис покупается сразу после ДТП) стоит ввести отсрочку начала действия покрытия. А для повышения доступности краткосрочных договоров ОСАГО следует предусмотреть их свободную тарификацию, чтобы страховщики могли самостоятельно устанавливать понижающий коэффициент по сроку действия защиты, — сообщает пресс-служба ЦБ.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) добавили, что при расчете стоимости краткосрочного ОСАГО будут учитывать установленный ЦБ тарифный коридор и все коэффициенты: территориальный, аварийность водителя, стаж.

Участники рынка говорят, что для полисов короткого срока действия, вероятно, добавят коэффициент краткосрочности.

Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев рассказал изданию, что краткосрочными договорами будут пользоваться в исключительных случаях из-за их дороговизны:

Надбавка по цене будет составлять 30–40%. Сейчас можно купить полис с минимальным периодом использования три месяца, однако его стоимость составляет половину от годового покрытия.

В «Совкомбанк Страховании» подсчитали, что средняя цена месячного договора может достичь 600–700 руб. вместо 583 руб. при годовом страховании.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов добавил, что примерно 5% автомобилистов, а это 2 млн транспортных средств, используют машину только на выходных или в летний период. Для этой группы водителей договоры на несколько дней будут востребованы.

DK.RU рассказывал, что в России предлагают выделить сектор каршеринга в отдельную тарифную группу при тарификации ОСАГО. Сейчас ОСАГО для каршеринга убыточно, то есть страховые выплаты занимают значительную долю в полученных страховых премиях