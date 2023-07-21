Не металлом единым: как креативные индустрии помогают традиционной промышленности

«Если мы будем ездить на более удобных и экономичных машинах или сидеть на эргономичных стульях, нам станет приятнее жить. А развитие технологий — это уже часть креативной экономики».

В отечественные креативные индустрии вовлечено 5 млн человек, это менее 10% всех занятых в стране. При этом в России культурная сфера имеет большой потенциал развития, а ее рост до пандемии был выше, чем в других отраслях. По оценкам Агентства стратегических инициатив (АСИ), вклад креативной экономики в ВВП составляет 4,37% или 4,8 трлн руб.

Подробнее о том, что такое креативные индустрии, как они помогают создать добавленную стоимость продуктов, произведенных традиционной промышленностью, и кто является двигателем креативной экономики, DK.RU рассказала Дарья Зубакина, старший преподаватель кафедры Международной экономики и менеджмента УрФУ.

Дарья, для начала давайте разберемся с понятийным аппаратом. Что такое креативные индустрии?

— Креативные индустрии — это отрасли, в которых продукт создается путем интеллектуального труда: мода, архитектура, кино, журналистика, туризм — это все креативные индустрии. Другими словами, к креативной экономике относится все то, где творчество, идея, ценится выше физического носителя.

В качестве примера возьмем тот же туризм. Есть, например, какие-то руины, представляющие историческую ценность. Казалось бы, ну руины и руины, но если об этом месте интересно рассказать, увлечь туристов, то это место легко может превратиться не только в историческое, но и культурное наследие.

Тезис подтверждается и практикой. Совместно с представителями туркластера «Гора Белая» мы ездили по Демидовским местам, чтобы оценить их с точки зрения туристической привлекательности. Самые восторженные отзывы туристов были о тех местах, где им провели действительно интересную экскурсию.

В 2021 г. правительство России утвердило концепцию развития творческих индустрий в стране до 2030 г. Почему, на ваш взгляд, власти заинтересовались их развитием? В чем польза креативных индустрий?

— Во-первых, концепция будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса. А еще в креативных индустриях могут быть заняты люди старшего возраста. Ведь чем человек старше, тем больше у него опыта, знаний и насмотренности. У людей появятся дополнительные возможности для самореализации.

Во-вторых, именно креативные индустрии создают добавленную стоимость для традиционной промышленности. Вот, например, технология 3D-печати, которая была изобретена еще в 80-х годах, сильно упростила жизнь промышленных предприятий.

Самое по себе изобретение 3D-принтера — уже креатив. Понимание, как с его помощью сделать производство эффективнее, — тоже. Технологию, к примеру, активно применяют на предприятиях «Северстали» — печатают оснастку, запасные детали. Бронзовые и никелевые слои на детали теперь наносят не химическим способом, а с помощью 3D-печати. Это намного дешевле и быстрее традиционных технологий.

Таким образом, использование креативных идей повышает конкурентоспособность компаний.

И последнее, но немаловажное — это морально-этическая и социальная составляющие. Задумайтесь: если мы будем ездить на более удобных и экономичных машинах или сидеть на эргономичных стульях, которые кто-то придумает, нам станет приятнее жить. И потом: продукты, которые создаются в креативных индустриях, способствуют развитию общества в целом. Все мы, например, смотрим фильмы, сопереживаем героям, да и вообще в любом аудио-визуальном креативе можно познать все многообразие жизни и расширить границы восприятия.

Любопытно, что, несмотря на создание правительственной концепции развития креативных индустрий, чиновники из аппарата президента все же утверждают, что органы госуправления — «не базис для развития креативных индустрий» (цитата Сергея Кириенко).

— Это очень правильное заявление. Двигателем креативной экономики должны становиться не органы власти, а человек, который неравнодушен к тому, что его окружает, который способен придумать новые способы применения давно известных вещей. Представители креативных индустрий тоже так считают. Алексей Глазырин, генеральный директор PR-агентства «Ньютон» и сооснователь EverJazz, на одном из круглых столов, организованных УрФУ, отметил: если государство будет дотировать креативные индустрии, это убьет их жизнеспособность.

Почему?

— Потому что как только ты получаешь государственные деньги, ты расслабляешься. Дальше можно не думать о качестве продукта, о его пользе. Деньги же есть, а значит, продукт можно и не улучшать. Видится, что госучастие в создании креативных индустрий должно быть в правовом поле, т.е. для систематизации деятельности, для определения прав участников формирующегося рынка, для создания креативных кластеров, необходимой инфраструктуры и пр.

Продолжим разговор про деньги. Предположим, мне необходимо сделать видеоконтент для блога. В одной компании эта услуга обойдется мне в условную 1000 руб., в другой — в 5000 руб. Отсюда возникает вопрос: как формируется ценность продукта в креативных индустриях?

— Вопрос ценообразования в креативной экономике действительно стоит довольно остро. Эти индустрии молоды, они только начинают развиваться, но по мере развития цена той или иной услуги все равно придет к средневзвешенному, а качество продукта — к среднерыночному. Пока на стоимость продукта сильно влияет личность продавца. Так, если логотип вашей компании будет разрабатывать лично Артемий Лебедев, то это будет в разы дороже, чем тот же логотип, но придуманный другим, менее известным дизайнером. Хотя по исполнению они могут быть вполне на одном уровне.

Какие еще узкие места проявились по мере развития креативных индустрий?

— Вопрос ценообразования — раз. Его мы уже разобрали. Два — квалификация заказчика. В креативных индустриях важно, чтобы заказчик не мешал создателю. Помните известное изречение Сократа: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». У нас почему-то заказчики креативных продуктов — изображений, текстов, видео — уверены, что сами прекрасно во всем этом разбираются. Третья проблема — это экспертность самого креатора. На рынке появилось много псевдоэкспертов, и заказчику необходимо проявлять бдительность: читать отзывы об исполнителе, наводить о нем справки.

Есть ли риск, что в будущем креаторов заменят нейросети? Тот же ChatGPT умеет писать тексты, а Midjourney — рисовать картинки.

— Я думаю, что нейросети и искусственный интеллект будут работать в коллаборации с креаторами, т.е. станут их помощниками. Да, они умеют писать какие-то тексты, рисовать какие-то картинки, но идею-то рождает человек. Нейросети не умеют мыслить парадоксально, поэтому, к примеру, у них не очень получается писать шутки.

Насколько я знаю, недавно в УрФУ завершилась X-летняя международная школа, которая как раз и была посвящена креативной экономике. Расскажите о ней подробнее, пожалуйста.

— Летняя школа была организована командой программы магистратуры «Международный менеджмент». Она была рассчитана на студентов старших курсов бакалавриата/специалитета, заинтересованных в тематике международного бизнеса, работы крупных компаний в России, а также в открытии собственного бизнеса, ориентированного на внешнеэкономическую деятельность. Во время проведения летней школы студенты углубились в аспекты международного менеджмента, предпринимательства и особенности бизнес-среды в России, а также разработали проекты под руководством наставников, имеющих опыт работы в области менеджмента и управления креативными индустриями. Среди экспертов этого года были такие известные предприниматели как Евгений Кононов, основатель компании Baden Family, Максим Смирнов, арт-директор JetStyle, Даниил Голованов, креативный продюсер Red Pepper Film и др.

Как правило, у каждой летней школы УрФУ есть генеральный партнер. В этом году им стала компания Baden Family. Ученики летней школы придумывали, как с помощью креативных технологий улучшить пляж «Баден-Баден» на Шарташе. Верим, что идеи, предложенные нашими ребятами, найдут практическое применение и будут реализованы командой Baden Family.

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