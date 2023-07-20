Кофейное импортозамещение. Владелец DUO анонсировал открытие 30 кофеен к 2025 году

Заведения планируют размещать в знаковых торговых и офисных центрах, в том числе на месте бывших Starbucks. Сейчас в Екатеринбурге всего шесть кофеен DUO.

Основатель сети кофеен DUO Константин Матвеев анонсировал открытие в Екатеринбурге порядка 30 заведений под этой маркой к 2025 г.

Сейчас работает шесть кофеен и еще одна готовится к открытию. Заведения будут запускать за счет собственных средств основателя и по инвестиционной франшизе, сообщает 66.RU.

Операционное управление основными процессами остается за нашей управляющей компанией, что гарантирует успешность для франчайзи, — пояснил Константин Матвеев.

В планах бизнесмена — занять места бывших Starbucks, в том числе и в «Меге». Проект в таком формате с февраля работает в «Пассаже». Еще одна точка наподобие Starbucks готовится к открытию в «Гринвиче».

Кофейню откроют до конца августа в пространстве нового универмага российских дизайнеров, который сейчас готовят к запуску. Планируется, что заведение и магазин начнут работу одновременно. Кофейня рассчитана на большой поток гостей и сможет принимать до трех тысяч человек в день.

Стоимость открытия одной кофейни DUO в Екатеринбурге, по словам Матвеева, составляет 40–50 млн руб. Срок окупаемости не превышает трех лет.

Напомним, что на замену Starbucks в Гринвиче пришла кофейня Stars Сoffee, которая считается российским аналогом американских кофеен. Ее основали Антон Пинский и рэпер Тимати (Тимур Юнусов), которые вместе с компанией «Синдика» выкупили российский бизнес Starbucks. Управляющим партнером новой сети стал Эрнесто Гонсалес, который раньше занимал пост вице-президента Starbucks в России и Казахстане. На сайте компании указано, что сотрудники прежней сети продолжат работать под его руководством.

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