Росимущество продало крупнейшую типографию страны за 5 млрд руб.

Предприятие продали на торгах, начальная цена лота составляла 3 млрд руб. Согласно условиям сделки, бизнесмен должен вложить в развитие типографии не менее 1,5 млрд руб.

Московский бизнесмен Денис Избрехт выкупил 100% акций АО «Первая образцовая типография», которые принадлежали государству.

Торги состоялись 19 июля, начальная цена актива составляла почти 3 млрд руб. Единственным участником и победителем аукциона стал Денис Избрехт, который выкупил типографию за 4,9 млрд руб. Кроме того, согласно условиям сделки, бизнесмен должен вложить в развитие типографии не менее 1,5 млрд руб.

Типографии принадлежит почти 330 тыс. кв. м производственно-складских и административных площадей в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Ульяновске, Кирове и Чехове. На балансе предприятия находится 44 тыс. кв. м офисов в Москве.

На сайте «Первой образцовой типографии» указано, что по итогам 2021 г. каждая четвертая книга и брошюра в стране была создана на ее предприятии, а Ульяновский дом печати (входит в состав типографии) является крупнейшим по тиражу полиграфическим предприятием в России.

Представитель Избрехта пояснил «Ведомостям», что объекты планируется улучшить, провести ремонтные работы и сдавать в аренду.

Денис Избрехт является гендиректором и владельцем 25% ООО «Аркада Холдинг», половиной в которой владеет миллиардер Дмитрий Мазепин. Также предприниматель участвовал в сделках по покупке гипермаркетов «Метрика» и известен как бывший владелец помещений в ЦУМе.

DK.RU рассказывал, что последние три года (начиная с пандемии) типографиям приходится сложно. Бизнес должен справляться с обрывом производственных и логистических цепочек, ростом себестоимости и сужением ассортимента.

Участники рынка признаются, что сложнее всего решить вопрос отсутствия запчастей для типографских машин, импортной краски и оригинальных тонеров. Руководителям предприятий приходится выкупать оборудование у разоряющихся конкурентов или заниматься «производственным каннибализмом».