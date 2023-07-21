В Екатеринбурге стартует любительский триатлон IronStar. Спортсменов ждет заплыв в Исети

Город впервые принимает эти соревнования. Они приурочены к 300-летию города. Заявки на участие подали около 1,3 тыс. человек. Для женщин и детей запланированы отдельные забеги.

Сегодня в Екатеринбурге открываются соревнования IronStar. Спортсмены-любители будут участвовать в заплывах, забегах и заездах на велосипеде — предусмотрены и соревнования по отдельным видам спорта, и триатлон. По данным организаторов, принять участие в IronStar решили около 1,3 спортсменов.

Сегодня запланирован заплыв в Исети на дистанцию 3,7 км, а также забеги для женщин IronLady (5 км) и детей StarKids (600 м/1 км в зависимости от возраста). Как отметил гендиректор соревнований Владимир Шейкин, заплыв в Исети будет безопасным для участников:

Мы совместно с администрацией Екатеринбурга провели огромную работу по исследованию воды в Городском пруду. На сегодняшний день все анализы демонстрируют, что вода соответствует правилам проведения соревнований по триатлону. Наша команда уже участвовала в заплывах, например, спортивный директор несколько раз проплывал пруд.

Основные соревнования пройдут завтра. Участников триатлона ждет «полужелезная» дистанция (половина дистанции IronMan): им предстоит

проплыть 1,9 км в акватории Городского пруда (лимит – 1 час 10 мин),

проехать 90 км на велосипеде по центральным улицам города и Ново-Московскому тракту (лимит – 4 часа),

и пробежать 21 км по набережной (лимит – 2 часа 50 мин).

Ожидается, что наравне со спортсменами дистанцию преодолеют паратриатлеты с ДЦП — подопечные фонда инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь». Они выйдут на старт в составе спортивных тандемов с волонтерами-триатлетами. Преодолев дистанцию, оба тандема могут установить рекорд России.

Ранее DK.RU писал, что стали известны первые страны-участницы Фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в с 19 по 31 августа вместо Универсиады. На соревнованиях ждут студентов из Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора. Продажа билетов на соревнования уже открыта. Билеты будут электронными, их стоимость составляет от 80 до 350 руб.