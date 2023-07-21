США ввели санкции против пяти российских банков. Тинькофф отказывается от UnionPay

Попавшие под санкции кредитные учреждения уже предупредили клиентов, что их карты перестанут работать за границей и посоветовали снять наличные. Долларовые операции прекратятся с 18 октября 2023 г.

США ввели жесткие санкции в отношении пяти российских банков, в список попали Тинькофф Банк, Локо-Банк, банк «Солидарность» и банк «Юнистрим». Последний является одним из трех крупнейших операторов платежной системы наравне с «Золотой короной» и Contact.

После попадания под санкции «Тинькофф» заявил, что выпущенные им карты UnionPay перестанут работать за рубежом с 21 июля, также банк в ближайшее время прекратит их выпуск:

Если вы находитесь за границей, постарайтесь снять наличные в ближайшее время, карты перестанут работать 21 июля 2023 г. В России их можно использовать как обычно. Сейчас мы уточняем, в каких еще странах будут работать карты UnionPay, — сообщили в пресс-службе банка.

Банк «Солидарность» также входил в число кредитных организаций, которые активно выпускают карты Union Pay. В пресс-службе банка сообщили, что уже рекомендовали клиентам снять наличные и допустили возможные ограничения на проведение операций за границей:

К сожалению, из-за опасения вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за рубежом, — говорится в официальном заявлении банка.

В «Локо банке» сообщили, что прекратят долларовые операции с 18 октября 2023 г. и добавили, что это ограничение касается все попавших под санкции банков.

В «Юнистриме» предложили использовать национальные валюты, чтобы бесперебойно проводить взаиморасчеты с участием иностранных организаций. Кроме того, там пообещали внедрить инфраструктурные решения, которые помогут решить возможные проблемы в связи с введенными санкциями США:

Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

Ранее DK.RU рассказывал, что в июне 2023 г. ряд российских банков, у которых есть или были корреспондентские счета в российской дочке Bank of China, столкнулись с тем, что китайский банк не проводит платежи клиентам в банках EC, США, Швейцарии и Великобритании. Об ограничениях со стороны Bank of China сообщили Модульбанк, банк «Финам», Юникредит-банк, БРР-банк, Акибанк.