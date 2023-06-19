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Китайский банк отказался проводить платежи из России в западные страны

Китайский банк отказался проводить платежи из России в западные страны
Автор фото: Cheung Yin. Иллюстрация: unsplash.com

Bank of China, вероятно, опасаясь попасть под вторичные санкции, перестал переводить средства из России клиентам в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Ряд российских банков, у которых есть или были корреспондентские счета в российской дочке Bank of China, столкнулись с тем, что китайский банк не проводит платежи клиентам в банках EC, США, Швейцарии и Великобритании, пишет «Коммерсантъ». Исключением стали расчеты в пользу клиентов группы Bank of China. Об ограничениях со стороны Bank of China сообщили Модульбанк, банк «Финам», Юникредит-банк, БРР-банк, Акибанк.

Вероятно, проблемы наблюдаются именно у этого китайского банка и связаны не с санкциями против РФ, а с политикой ограничения внешних переводов, считает председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. В целом банкиры называют отказ проводить платежи иностранным клиентам «неприятным сигналом для рынка».

В современном мире нет понятных формальных правил, сейчас все действуют в соответствии со своим пониманием вопроса и аппетитом к риску. <…> Нынешние движения, как мы понимаем, связаны с опасением вторичных санкций, — говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Плюс китайских банков был в большом количестве корреспондентов в Европе, однако теперь возможность переводов в другие страны пострадает, указывает эксперт: «Это также сигнал и о том, что лояльность Китая по факту ограничена».

Автор: Андрей Пермяков
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