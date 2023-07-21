Уральский пломбир вернулся в Поднебесную

В первом полугодии местные производители отправили в Китай более 28 тонн мороженого. Эксперты считают, что потенциал экспансии возможен на уровне двукратного роста.

По данным Уральского таможенного управления, в первом полугодии 2023 г. уральские производители мороженого отправили в Китай более 28 тонн своей продукции — ее стоимость оценивается в 93 тыс. долларов США. В прошлом году поставок в КНР не было.

Как отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, региональные производители в ближайшие годы планируют нарастить свое присутствие в этой стране — потенциал экспансии возможен на уровне двукратного роста.

Помимо Китая, предприятия расширяют свое присутствие и на других потенциально перспективных рынках. Так, интерес к уральскому мороженому есть в Индии, Монголии, Вьетнаме. А экспорт этой продукции в Азербайджан уже вырос в два раза в стоимостном выражении — до 64 тыс. долларов США.

Ранее DK.RU рассказывал, что объемы производства планирует нарастить Хладокомбинат №3. В июне он запустил обновленный компрессионный цех, где при низких температурах происходит закаливание продукции. Масштабная модернизация предприятия началась в 2019 г. — тогда из-за недостаточной генерации холода оно столкнулось с тем, что не успевает обработать весь объем мороженого. Объем инвестиций превысил 300 млн руб. На эти средства практически с нуля построили новый цех и закупили новое оборудование.

По словам гендиректора хладокомбината Натальи Мерзляковой, до 2019 г. ежедневно производилось до 20 тонн мороженого. Сейчас, пока мощности находятся в процессе наладки, предприятие выпускает около 38 тонн продукции, а после выхода на полную мощность будет производить по 50 тонн в сутки.

Напомним, продукцию хладокомбината — «Гостовский пломбир» презентовали на ЭКСПО в Харбине в 2019 г. Тогда Николай Глухих, директор digital-агентства Wow (специализируется на работе в Китае), рассказывал DK.RU, что в Азии очень любят продукты питания, которые произведены в России: