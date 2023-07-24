В выходные на Урале прошло сразу два гастрофестиваля. Один из них организовал шеф Ивлев

В Екатеринбурге провели кулинарные поединки и поставили рекорд России, приготовив самый большой рулет из ветчины. А в Заречном вручили премию Russian Street Food Awards: Урал.

В Свердловской области подводят итоги гастровыходных. В Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского прошел фестиваль «Да, шеф!», который организовал известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев в качестве подарка к 300-летию уральской столицы. Сам Ивлев отметил, что Екатеринбург в его личном топе входит в пять гастрономических столиц России.

На основной сцене фестиваля в субботу и воскресенье проходили кулинарные битвы. В первый день между собой состязались повара профессионалы и любители, во второй — ученики кулинарных и некулинарных профессиональных учебных заведений. Кульминацией программы стало приготовление гигантского рулета из ветчины, сырной массы и уральского майонеза — его Константин Ивлев готовил вместе со студентами екатеринбургского кулинарного техникума. Вес блюда составил 41,5 кг. Чтобы официально назвать рулет самым большим в России и зарегистрировать кулинарный рекорд, на фестиваль пригласили главного редактора российской Книги рекордов Станислава Коненко.

На фестивале работала площадка мастер-классов — ее курировал победитель пятого юбилейного шоу «Адская Кухня», бренд-шеф загородного клуба «Белая лошадь» Георгий Матвеев. Гостей фестиваля учили готовить плов, бешбармак, белорусские драники и салат коул слоу. Также здесь состоялись соревнования по поеданию сосисок и пельменей. Еще одна тематическая площадка была посвящена ЗОЖ. С лекциями выступали диетологи, психологи и health-коучи. Здесь же рассказывали об особенностях китайской чайной культуры.

Для гостей фестиваля оборудовали большой фудкорт, где можно было купить блюда екатеринбургских ресторанов, а также организовали ярмарку с продукцией уральских фермеров.

Параллельно с фестивалем «Да, шеф!» в Заречном на территории городского пляжа «Ривьера» состоялся фестиваль уличной еды от объединения Street Food Russia, в рамках которого выбрали лучшее уличное блюдо Урала. В конкурсе приняли участие 12 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Уфы и Заречного. Победителя выбирали руководитель объединения Street Food Russia Александр Исаев, гастрожурналист Роман Лошманов и завкафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова.

Победителем конкурса стала шаньга с форелью и укропными огурцами от проекта АУК, который на фестивале представлял его идеолог, бренд-шеф ресторана Kitchen Сергей Мирошников. Он приглашен на финал премии Russian Street Food Awards в Калининград, где выберут лучшее уличное блюдо России.

В материале использованы фотографии пресс-служб администрации Екатеринбурга и фестиваля Street Food Russia

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