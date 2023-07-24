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Качество связи в любимых свердловчанами местах отдыха стало значительно лучше

Качество связи в любимых свердловчанами местах отдыха стало значительно лучше
Иллюстрация: МегаФон

В регионе увеличили скорость и надежность мобильного интернета. Масштабное строительство и модернизацию сети, которые затронули свыше 100 локаций региона, провели инженеры МегаФона.

#НОВОСТИ

В программу улучшений вошли крупные города, небольшие села и деревни, а также популярные туристические места. Инженеры оператора установили новые базовые станции, расширили полосу в LTE за счет активации дополнительных диапазонов и увеличили ёмкость сети. Проведенные работы позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки на привычно высокой скорости.

Изменения могут почувствовать свыше полумиллиона жителей Свердловской области. Новый уровень услуг ждет и многочисленных туристов, которые приезжают в аэропорт «Кольцово», на железнодорожный вокзал Екатеринбурга и пользуются городской подземкой. Более надёжный сигнал встретит свердловчан и на любимых челябинских озерах Увильды и Тургояк, а также в национальном парке «Таганай».

Модернизация телеком-оборудования прошла на самых интернет-активных улицах Екатеринбурга — 8 Марта, Щербакова, Восточная, Суходольская, Ткачей, Викулова, Ленина, Пехотинцев, Восстания, Мира, Блюхера, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка и многих других. Улучшения заметят и посетители Калиновского и Шарташского лесопарков.

Над качеством услуг также поработали в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Асбесте, Арамиле, Среднеуральске, Реже, Нижнем Тагиле, Березовском, Полевском и других. Среди поселков и деревень сеть стала надежнее в Курганово, Истоке, Аяте, Златогорова, Монастырке и Лосином.

С начала года интернет-трафик на ряде базовых станций региона вырос на 20%, мы видим тренд на сохранение такой динамики и в будущем. Для того, чтобы наши клиенты и дальше могли пользоваться быстрым интернетом, мы определили 100 локаций области, где построили новые телеком-объекты и сделали серьезный апгрейд существующих, — поделилась подробностями мероприятий директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.

Модернизация расширила и возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.

Ранее на DK.RU: Изучили более 3,2 млрд замеров: эксперты признали сеть МегаФона лучшей в стране

Автор: Александра Клименко
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