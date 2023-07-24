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Ozon будет нанимать на работу осужденных

Ozon будет нанимать на работу осужденных
Автор фото: Александр Коряков. Иллюстрация: Коммерсантъ

Онлайн-ритейлер уже заключил соглашения с УФСИН в Московской и Ростовской областях, в Санкт-Петербурге, а также в Казани. Осужденные не смогут работать курьерами, но займутся сбором заказов.

#РИТЕЙЛ#РЫНОК ТРУДА#НОВОСТИ

Онлайн-ритейлер Ozon до конца 2023 г. планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, пишет Forbes. На данный момент Ozon заключил соглашения о партнерстве с УФСИН в Московской и Ростовской областях, а также в Казани. Такое же соглашение действует с конца 2022 г. с УФСИН Санкт-Петербурга.  

Сообщается, что трудоустройство касается осужденных, которые не находятся под конвоем и могут покидать территорию учреждений без надзора, ходить в магазин, ездить в отпуск, свободно добираться до места работы.  

Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов, — сообщили в компании.  

С 2022 г. онлайн-ритейлер принимал на работу осужденных только в Санкт-Петербурге, там был запущен пилотный проект по трудоустройству людей с судимостью «Ozon без осуждения». В северной столице таким образом на работу приняли 180 человек. Большинство из них были осуждены  по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ), также много осужденных за совершение ДТП, повлекших разного рода травмы, остальные — осужденные за экономические преступления, мелкие хулиганства и неуплату алиментов.

Опыт пилотного проекта побудил нас пригласить к сотрудничеству осужденных и в других регионах, где у нас активно расширяется инфраструктура и растет объем работ, цитирует ТАСС директора по персоналу направления цепочки поставок Ozon Наталью Лабуничеву.  

Известно, что в рамках трудового договора сотрудников обеспечивают бесплатным питанием, рабочей одеждой, страховкой ДМС. Зарплата составляет от 70 до 100 тыс. руб. Представитель УФСИН Санкт-Петербурга рассказал, что из заработной платы осужденного ежемесячно производятся удержания в доход государства в пределах от 5% до 20% в соответствии с приговором суда.  

Добавим, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил использовать труд осужденных на стройках страны:  

В стране находится 180 тыс. заключенных, которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. Даже если 20-30% из них мобилизуем, то это уже неплохо, — говорил он.  

Как ранее сообщал DK.RU, Совет Федерации единогласно одобрил закон, согласно которому лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, освобождаются от уголовной ответственности.

Погашение судимости будет возможно в связи с получением госнаграды либо «в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям».   

Автор: Екатерина Тарханова
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