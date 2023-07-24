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Никаких серых схем. Минэнерго предлагает ограничить экспорт бензина

Никаких серых схем. Минэнерго предлагает ограничить экспорт бензина
Автор фото: Константин Михальчевский. Иллюстрация: РИА Новости

В правительстве подозревают, что российские экспортеры со скидкой закупают топливо на внутреннем рынке и продают бензин на экспорт по высоким ценам. Такие схемы привели к повышению цен на бирже.

#НОВОСТИ

Минэнерго обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Предполагается, что власти составят список нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым разрешат поставлять топливо на экспорт. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, его планируют принять не раньше четвертого квартала 2023 г.  

Мера, разрабатываемая в правительстве, должна будет помешать серым схемам экспорта, которые могли оказать влияние на разгон цен на бензин на бирже.

Собеседники издания объясняют, что серые схемы по экспорту бензина прежде всего используют средние и мини-НПЗ, которые сами не производят топливо. Российским серым экспортерам выгодно покупать топливо на внутреннем рынке, потому что его стоимость субсидируется государством, и отправлять на экспорт по высоким ценам:  

Возможна ситуация, что покупается АИ-92, присадками и добавками доводится до 95-го или 100-го бензина и после этого экспортируется, — говорит один из собеседников.  

Такие сделки выгодны продавцам даже в том случае, если трейдер должен платить акциз и НДС:  

Мини-НПЗ или связанные с ними компании остаются крупнейшими серыми экспортерами. Именно поэтому важно, чтобы перечень разрешенных экспортеров бензина был максимально ограничен, — добавляет другой источник.

Согласно официальным данным, экспорт высокооктановых бензинов с начала 2023 г. вырос на 42% по сравнению с показателями того же периода прошлого года. Всего за 6,5 месяцев на экспорт ушло 2,9 млн тонн топлива. Эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов отмечает, что с января по апрель 2023 г. объем серого экспорта мог составлять 0,2–0,7 тыс. тонн в сутки. А за май-июнь, когда цены активно росли, на экспорт по серым схемам ушло до 120 тыс. тонн бензина.  

Если указанный объем закупался на бирже, это внесло вклад в разгон цен, учитывая, что ежедневно нефтекомпании продают на бирже порядка 30 тыс. тонн бензинов, —говорит эксперт.

Как рассказывал DK.RU, стоимость бензина на бирже практически каждый день обновляет исторические максимумы. Например, 21 июля стоимость Аи-92 и Аи-95 достигла 63,9 и 69,6 руб. за 1 тонну соответственно.  

Помимо серых схем экспорта, стремительный рост цен на топливо на бирже связан с тем, что НПЗ уходили на профилактические ремонты и сокращали производство. Предполагалось, что с июня цены на топливо пойдут вниз, потому что объемы восстановились, однако ослабление рубля и рост нефтяных котировок не позволили этого сделать  

Автор: Екатерина Тарханова
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