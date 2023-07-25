Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы

Только в двух из тринадцати системно значимых банков РФ принимают валюту через банкоматы, при этом в одном из них придется заплатить комиссию в размере 5%.

Банкоматы большинства российских банков перестали принимать доллары и евро, пишут «Известия». Такая функция пропала в 11-ти из 13-ти системно значимых банков страны.

В пресс-службах и call-центрах Сбера, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, банка «Открытие», Юникредитбанка, Совкомбанка, ПСБ, МКБ, РСХБ и Росбанка подтвердили, что внести наличную валюту через их банкоматы нельзя.

В ВТБ рассказали, что внесение валюты через банкомат невозможно с апреля 2022 г. В Райффайзенбанке и Юникредитбанке сообщили, что перестали принимать евро и доллары через банкомат весной этого года. В Совкомбанке добавили, что функция недоступна с 10 марта 2023 г.

В банках не объяснили, по какой причине банкоматы перестали принимать валюту, только в «Открытии» изданию сообщили, что операция стала невозможна после введения санкций в отношении кредитной организации.

Таким образом, доллары и евро принимают только банкоматы «Альфа-Банка» и банка «Тинькофф», при этом последние ввели с июня 2023 г. комиссию за внесение валюты в размере 5%.

Отметим, что для физлиц по-прежнему сохраняется возможность внесения валюты через банковские отделения.

Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова объяснила, что практически все системно значимые банки находятся в санкционных списках, их корреспондентские счета в долларах и евро в иностранных банках заморожены:

Кредитные организации с иностранным участием, несмотря на то что их корсчета продолжают функционировать, не хотят рисковать, проводя платежи россиян, тем более что контроль за такими операциям становится всё более дорогим из-за требований международных платежных систем и SWIFT, — подчеркнула специалист.

Добавим, что в России также действуют ограничения на снятие наличной иностранной валюты, рассказывал DK.RU. Согласно этим правилам, до 9 сентября 2023 г. можно снять до $10 тыс. или эквивалент в евро со счета или вклада, который был открыт до 9 марта 2022 г. — если человек до сих пор не воспользовался такой возможностью. Остальные средства он может получить в рублях, не меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ — для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка.