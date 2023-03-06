Центробанк продлил запрет на выдачу наличной валюты. В каких случаях ее можно купить

Ограничение на снятие наличных долларов и евро, введенные год назад, продолжат действовать — предпосылок для их снятия пока нет и появятся они, очевидно, еще не скоро.

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 г., ограничения на снятие наличной иностранной валюты для граждан и юрлиц, введенные 9 марта 2022 г. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно этим правилам, можно снять до $10 тыс. или эквивалент в евро со счета или вклада, который был открыт до 9 марта 2022 г. — если человек до сих пор не воспользовался такой возможностью. Остальные средства он может получить в рублях, не меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ — для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 г. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка.

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В то же время банкам запрещено еще на полгода взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Они также могут продавать доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 г. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.