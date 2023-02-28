Российский Центробанк уволит из штата тысячу сотрудников

Столь масштабных сокращений не было давно. Банков все меньше, они становятся все крупнее, а новых не появляется. Больше не нужны люди для контроля над валютными операциями.

До 1 мая 2023 г. российский Центробанк уволит из штата центрального аппарата тысячу сотрудников, пишет «Коммерсантъ». Речь идет только о первой волне сокращений, вторая запланирована на осень.Причиной таких кадровых решений могла стать экономия на сотрудниках, так как одновременно ЦБ отменил материальную помощь, которая выплачивалась к отпуску и составляла два месячных оклада.

В регуляторе утверждают, что начали оптимизацию штата несколько лет назад, а с 2015 г. численность упала на 30%. Однако, если принимать во внимание отчеты ЦБ, столь масштабных сокращений не было давно. Так, за 2021 год численность персонала сократилась на 300 человек, до приблизительно 49 тыс.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, полагает, что текущее сокращение не в последнюю очередь связано с поиском средств на создание подразделений на новых территориях России, то есть в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В банке сообщают, что существенных изменений в работе Банка России не предвидится и качество надзора не ухудшится. Просто из-за западных санкций стали не нужны люди для контроля над валютными операциями и ценными бумагами, иностранными корреспондентскими счетами.

Как ранее рассказывал DK.RU, в новом пакете санкций оставшиеся банки были отключены от SWIFT. Под ограничительные меры попали ранее избегавшие их Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. Таким образом, теперь санкции касаются всех российских системно значимых банков. После введения западных санкций против многих российских банков и отключения целого ряда из них от системы банковских переводов SWIFT Райффайзенбанк остался одним из немногих банков, способных проводить трансграничные переводы в долларах и евро и стал одним из основных каналов вывода валюты за границу для физлиц.