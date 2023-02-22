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Десятый пакет санкций против России появится 24 февраля

Десятый пакет санкций против России появится 24 февраля
Иллюстрация: lenta.ru

Его главной целью является «затягивание петли» вокруг вопросов обхода ограничений. В санкционный список попадут губернаторы и члены семей чиновников РФ и компании российского ВПК.

#НОВОСТИ

Десятый пакет санкций США и их союзников против России затронет около 200 юридических и физических лиц РФ, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. Собеседник агентства рассказал, что будут, вероятно, расширены ограничения в отношении российского сектора беспилотников и товаров двойного назначения, используемых ВПК. Источники Bloomberg указали, что на более жестком варианте санкций намерены настаивать Польша и балтийские страны.

По данным издания, в санкционный список попадут «губернаторы и члены семей чиновников» РФ. Также в новый пакет ограничений войдут компании российского военно-промышленного комплекса, предприятия, занимающиеся производством сопутствующих материалов, технологические фирмы и сети, «предположительно, задействованные в обходе санкций». Кроме того, говорят собеседники агентства, новые санкции могут коснуться Белоруссии «за ее роль в оказании постоянной поддержки России».

О возможных санкциях против Минска со стороны ЕС уже сообщало радио RMF24 со ссылкой на источники в ЕК. Среди потенциальных мер назывались введение полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения, запрет на экспорт из Евросоюза электроники, бытовой техники или предметов роскоши, ограничения в отношении банков республики.

Подготовку десятого пакета санкций против России в январе подтвердила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он будет направлен на закрытие имеющихся лазеек, исключение шансов обхода санкций. Его главной целью является «затягивание петли» вокруг вопросов обхода ограничений, поскольку все меры против РФ уже приняты. В новом пакете Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще четыре российских банка, включая частный Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк, рассказывал DK.RU. Минфин США намерен представить обновленный документ на этой неделе, к 24 февраля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает наложить вето на десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в случае, если Брюссель не исключит четырех россиян из черных списков. ЕС готов уступить требованиям Орбана и снять санкции с четырех человек. Но в объединении не уверены, что решение ввести санкции против этих россиян в принципе получится отстоять в суде. 

Брюссель уже ввел санкции в отношении более чем 1,4 тыс. человек из-за боевых действий на Украине. Однако теперь Венгрии недостаточно исключения этих имен из черных списков. Будапешт также выступает против предложения продлевать антироссийские санкции сразу на 12 месяцев (вместо 6, как это есть сейчас). Предварительный компромисс будет обсуждаться в среду, 22 февраля. Вероятно, стороны сойдутся на периоде в 9 месяцев.

Власти России отмечали, что санкции Запада против России незаконны и не имеют таких катастрофических последствий, какие предрекали Москве авторы ограничений. В частности, президент Владимир Путин указал, что в ушедшем году динамика российской экономики оказалась «лучше многих экспертных прогнозов». Он отметил, что в январе—ноябре 2022-го ВВП снизился на 2,1%, хотя «предрекали падение и 10, и 15, и даже 20%».

Автор: Андрей Широков
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