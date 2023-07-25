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Аэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik Air

Аэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik Air
Иллюстрация: DK.RU

В аэропорту заявили, что смогут прокомментировать случившееся только по результатам процесса. Кроме Екатеринбурга, Tajik Air осуществляла полеты еще в четыре города России.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Аэропорт Кольцово подал исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области к авиакомпании Tajik Air (ОАО «Таджик Эйр»). 

Согласно картотеке суда, иск был подан в суд 21 июля. В пресс-службе Кольцово газете Ъ-Урал отказались комментировать сам факт обращения в суд до момента, когда появятся результаты процесса.  

Tajik Air — одна из старейших компаний на постсоветском пространстве. Она была образована в 1930 г., еще до начала Второй мировой войны. Уже тогда был создан Таджикский авиаузел Среднеазиатских воздушных линий.

С декабря 2009 г. авиакомпания была преобразована в ОАО «Таджик Эйр». Компания специализируется на авиаперевозке пассажиров, багажа и груза, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. На сайте говорится, что компания осуществляла регулярные полеты в пять городов РФ — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, а также в другие страны.

В СМИ сообщалось, что в 2019 г. авиакомпания прекращала полеты из-за экономических трудностей, однако в начале этого года проходила информация, что компания планирует возобновить полеты.

Напомним, что в 2022 г. были отменены полеты на часть южной территории России. Российские компании приостановили авиасообщение с Краснодаром, Сочи, Ростовом-на-Дону и столицей Таджикистана Душанбе.

«Уральские авиалинии» временно приостановили выполнение рейсов в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя. Соответствующее заявление появилось на сайте авиакомпании. Smartavia также вынуждена была отменить 12 рейсов в южном направлении, прекратив продажу билетов.

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Автор: Татьяна Юстус
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