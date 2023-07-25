Призывной возраст в России увеличат до 30 лет с 1 января 2024 г.

Из-за сложной демографической ситуации и с учетом военно-политической обстановки в России меняют правила призыва. Теперь призывать в армию будут с 18 до 30 лет.

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Согласно поправкам, верхний предел призывного возраста будет повышен с 27 до 30 лет уже с 1 января 2024 г. Ранее предполагалось провести повышение поэтапно. Госдума сегодня же приняла предложенную поправку и приняла закон.

Также комитет оставил нижний порог призывного возраста на уровне 18 лет, хотя ранее его предлагали поднять до 21 года.

С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 г.,— говорится в поправках.

Главы двух комитетов Совета федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас высказались против сохранения нижней границы призывного возраста. Бондарев сообщил, что мужчинам нужно оставить возможность уходить в армию в 18 лет, но в добровольном порядке, а призывать следует с 21 года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее уверял, что повышение призывного возраста будет проходить поэтапно, однако сегодня было принято иное решение:

Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция. В весенний призыв 2023 г. было призвано 147 тыс. человек. Чтобы эта цифра была устойчивой, и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы,— сообщил Картаполов «Интерфаксу».

Андрей Картаполов уточнил, что те, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 г., не попадут под действие закона.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправки о расширении призывного возраста, пишет РБК. Она отметила, что новые поправки «дают молодым людям выбор»:

По сути они ничего не меняют. Главное, что расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить долг и отслужить в армии. Мне кажется, это дает больше возможностей, исходя из жизненных обстоятельств, пройти службу в армии, — сказала она.

В Кремле не стали комментировать принятые поправки, Дмитрий Песков сказал журналистам во время брифинга:

Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Министерства обороны — именно на него мы и ориентируемся.

Напомним, что сдвинуть возрастные границы призыва предложил министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 г. Изначально предполагалось, что нижнюю планку сдвинут с 18 лет до 21 года, а верхнюю планку призывного возраста поднимут с 27 лет до 30, рассказывал DK.RU.

Полный переход к новой системе с призывным возрастом с 21 года до 30 лет должен был занять от одного года до трех лет. Однако 21 июля стало известно, что нижний предел призывного возраста не будут повышать, так что границы призыва не сдвинули, как хотели раньше, а расширили.