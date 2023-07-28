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«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU
Иллюстрация: Архив ресторана Pumpula

Угнаться за многообразием гастропроектов города сложно. Еще труднее — сделать удачный выбор блюд из меню. DK.RU представляет спецпроект о ведущих ресторанах. Сегодня — современная Грузия от Pumpula.

#РЕСТОРАНЫ#ЧТО ЕСТЬ? ТО ЕСТЬ!#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Ресторанный рынок Свердловской области показывает поразительные результаты — несмотря на непростые реалии. Российский экономист-регионовед Наталья Зубаревич, подводя итоги 2022 года, с удивлением констатировала: оборот в сфере общепита Среднего Урала вырос на 48% — в то время как московский рынок ожидаемо сжался.

В регионе открываются все новые и новые гастропроекты, а давние участники рынка обновляют заведения с учетом актуальных трендов. Рестораны Екатеринбурга остаются востребованными у горожан, сфера общественного питания по-прежнему интересна инвесторам, а растущий туристический поток открывает перед рынком еще больше перспектив.

Угнаться за многообразием гастропроектов уральского мегаполиса довольно сложно. Еще труднее — сделать правильный выбор блюд из меню. Чтобы не тыкать пальцем в небо, рискуя разочароваться, а сразу попасть в яблочко и получить максимум удовольствия от визита в ресторан.

DK.RU представляет спецпроект «Что есть? То есть!», в котором читателей портала ждет обзор ведущих заведений Екатеринбурга. С личными рекомендациями шефов, какие блюда могут украсть сердца даже искушенных гурманов. Самые интересные концепции, самые вкусные позиции меню, самые аппетитные фото — на DK.RU.

Pumpula

Ударение падает на вторую у. В переводе с грузинского означает «Пышка».

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 1

Известный в Екатеринбурге ресторатор Андрей Максимов открыл грузинское заведение в самом центре города в 2019 г. Тренд на Грузию в то время был уходящим — проектов с хачапури, хинкали, харчо и киндзмараули в городе работало уже изрядно.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 2

Однако успеть запрыгнуть в последний вагон столь любимого уральцами гастропоезда было еще реально — если перевести стрелку на путь современной грузинской кухни, где традиционные вкусы и ингредиенты сохранены, но переосмыслены, а базовые рецепты приправлены фантазией и дерзостью шефа.

Александр Гордеев, бренд-шеф ресторана Pumpula:

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 3Что такое современная грузинская кухня? Пример: берем классическое хачапури по-аджарски и добавляем интересные ингредиенты — страчателлу и трюфельное масло, как вариант. Другой пример: чашушули — но не просто с говядиной, а с говяжьим ребром либо с говяжьими щечками. В классическом рецепте чахохбили — это курица в томатном соусе. А мы добавляем страчателлу плюс делаем авторский соус — там те же томаты, болгарский перец и лук, но есть и нотки Азии. В итоге вкус становится богаче. Или соус «Ткемали»: его можно сделать не из слив, а используя, как мы, крыжовник. Главное в этом соусе — кислинка, и ее можно искать в других продуктах. По большому счету фантазия шефа не ограничена ничем. Главное — выдерживать общую «грузинскую» концепцию.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 4

Современная Грузия сходу выделилась в ряду своих традиционных собратьев, украшенных внутри и снаружи папахами и генацвале. Входную группу Pumpula отличал большой стрит-арт с автопортретом Фриды Кало, который как бы телепортировал екатеринбуржцев в Тбилиси. Такое же граффити прославило небольшой отель, расположенный недалеко от крепости Нарикала. Уральская Фрида исправно привлекала гостей в новое заведение, которое предлагало им знакомые блюда в новых трактовках.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 5

Спустя три года Pumpula пошла на мощный ребрендинг: заведение еще более осовременили, освежили дизайн, логотип, интерьер и меню. Фрида уже не соответствовала новому духу заведения, уступив место на фасаде лаконичной белой плитке. Команда дизайнеров сделала входную группу понятнее и проще для ориентирования гостей.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 6

Внутри тоже произошли заметные изменения: в центре зала разместились раскидистые диваны округлой формы — этот прием поддерживает радикальные стены и усиливает уникальность помещения ресторана. Также дизайнеры добавили массу растений, чтобы создать ощущение цветущей Грузии. А на месте старого входа сформировали новую гостевую зону с большим круглым столом и комфортными горчичными креслами. Над столом повесили большой абажур из текстиля — это делает атмосферу уютной, камерной и домашней.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 7

В итоге в Pumpula можно ощутить собирательный образ модной современной Грузии: приглушенный акцентный свет, большое количество зелени, состаренные фактуры и текстуры в сочетании с современной мебелью, отсылки к советскому прошлому и модернистской архитектуре. Плюс небольшое количество традиционных элементов, таких как ковры и кувшины.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 8

В заведении два зала. Большой подойдет для любителей быть в эпицентре событий. Здесь расположена открытая кухня с помпейской дровяной печью — можно в онлайн-режиме наблюдать, как пышущие жаром хачапури появляются на свет

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 9

Здесь же стоит большой коммунальный стол — для совместных посиделок. При желании за этим столом можно провести винную дегустацию или мастер-класс от шефа по приготовлению хинкали или хачапури. Для этого достаточно оставить заявку на сайте заведения

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 10

Малый зал выбирают любители встреч спокойного формата. Здесь есть как столики, рассчитанные на двоих, так и вместительные зоны, где удобно разместиться большой семьей или компанией

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 11

У ресторана большая летняя веранда — в пешеходной части улицы Толмачева. Здесь чувствуешь себя вдалеке от шума мегаполиса, находясь при этом в самом центре Екатеринбурга, у его главной транспортной артерии.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 12

Веранду строят каждый год к началу летнего сезона. «Кирпичами» ей служат растения, грамотно подобранные ландшафтными дизайнерами. Вазоны и кадки формируют и зонируют пространство веранды, зелень создает эффект мини-сквера среди бетонных джунглей

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 13

Детской комнаты и меню для малышей в ресторане нет. Концепция Pumpula не предполагает акцента на детской аудитории. При этом маленьким гостям предлагают раскраски и цветные карандаши, в заведении также есть игрушки.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 14

С сыром в Pumpula особенно не экспериментируют — отдают предпочтение традиционному для Грузии соленому и тягучему. Начинку для хачапури производят в том числе на Урале — среди поставщиков есть несколько фермерских хозяйств из Свердловской области.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 15

Локация заведения гарантирует поток постоянных гостей, работающих в офисах в центре города. Меню бизнес-ланчей в Pumpula обновляют полностью каждую неделю — чтобы обеды служащих были разнообразными. Скорость подачи блюд максимально отработана.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 16

Основное меню после апгрейда ресторана тоже решительно пересмотрели — упор сделали не на количестве, а на качестве позиций. Что же выбрать в Pumpula, чтобы максимально полно познакомиться с современной кухней Грузии и получить гарантированное гастрономическое удовольствие?

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 17Александр Гордеев, бренд-шеф ресторана Pumpula:

Обязательно (!) нужно попробовать хинкали и хачапури. Мой личный выбор — хинкали с бараниной, томатом и страчателлой. Их хвалят даже те гости, которые вообще-то баранину не любят и никогда не едят. Если хачапури, то по-аджарски — со страчателлой и трюфельным маслом. Это мое любимое.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 18Закуски. Рекомендую долму. Она исполнена в классическом варианте, но мы покреативили с процессом ее приготовления. Сначала долма готовится по технологии сувид — в вакууме при низкой температуре. Потом мы томим ее в насыщенном мясном винном соусе. Подаем с соусом на основе йогурта. Я пробовал много долмы в массе заведений. Моя мне нравится больше остальных.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 19Супы. Рекомендую пряный суп с хинкали и мацони. Это довольно классическая позиция в меню, но суп интересен тем, что подается с маленькими хинкаликами. Также очень хорош сливочный суп с морепродуктами. Поначалу может возникнуть вопрос: что делает скандинавское блюдо в грузинском ресторане? Да, это больше северная история, но мы используем грузинские специи: берем сванскую соль, делаем масло из тархуна. И блюдо получает очень интересный южный оттенок.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 20Теперь к горячим блюдам. Гости часто хвалят баранину, мы правда умеем ее готовить. Отличная позиция в меню — томленая баранья голяшка. И порция тоже отменная — большая, «мужская». Девушкам я бы рекомендовал индейку: блюдо вроде бы простое, но не совсем. Обычно соус «Сациви» готовится из грецкого ореха, а мы делаем его из кешью — чтобы убрать горчинку. И подаем индейку с хрустящими кабачками-гриль и шпинатом.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 21Еще одно очень интересное блюдо — чанахи из баранины. Это тушеное мясо с овощами. В классическом прочтении баранина запекается в горшочке, мы же пошли по другому пути. Мясо и овощи печем в дровяной печи и накрываем слоеным тестом — блюдо получается как закрытый пирог. Изумительно сочно и ароматно.

Важно: мы не стремимся сделать блюда очень острыми. Наоборот, сглаживаем углы, чтобы гость мог попробовать любую позицию и не обжечься. Но сразу предупреждаю: суп харчо у нас довольно традиционный, и сделать его менее жгучим — по запросу гостя — не получится. Харчо есть харчо. А для любителей острых ощущений мы можем добавить «огня» в любое блюдо.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 22Соусы. Очень советую попробовать наш «Ткемали» — его мы делаем сами, из крыжовника. В дальнейшем планируем перейти на смородину. Локальные продукты — всегда плюс, ведь это гарантированная свежесть. Соус «Сацебели» мы тоже делаем самостоятельно, и его я также смело рекомендую. Кроме того, мы сами варим варенья и доводим до ума мед — он становится гранатовым. Эти позиции тоже можно смело заказывать.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 23Десерты. В нашей команде есть кондитер, нам комфортно работается в тандеме — вместе придумываем идеи, и он мастерски их воплощает. Наш абсолютный хит — тыквенный пирог. Держится в меню уже полтора года и стабильно входит в топ продаж. В основе — классическая шарлотка, но мы добавили тыкву с корицей, тыквенную карамель и орешки. В качестве соуса — заварной кокосовый крем. Этот десерт точно стоит попробовать. Также в топе — Biscuits and coco, он кокосовый. Заказывать обязательно. Очень интересный десерт — чизкейк по-грузински. Мы сделали его с пахлавой. Да, пахлава — это не вполне Грузия, но совершенно точно Кавказ: орехи, мед, тесто. Особая рекомендация — заварной крем с катаифи и фисташками. Он прекрасен. Это мой любимчик.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 24

Каждый месяц команда Pumpula вводит в меню новые позиции — спешиалы обычно имеют привязку к сезонным продуктам, обыгрывают и раскрывают их (черешня, тыква, земляника, инжир и др.) Ресторан также участвует в гастрофестивалях. Так, весь июль в Pumpula можно попробовать специальный сет в рамках фестиваля «Да, шеф!». А 24 июля стартовал фестиваль «Уралисички!» — меню пополнилось позициями с грибами лисичками. В частности, Александр Гордеев рекомендует имеретинский хачапури с трюфельным соусом «Бешамель» и жареными лисичками.

Также до конца лета Pumpula будет участвовать в винном фестивале от бара «Био Шмио»Riesling fest уже в разгаре. 

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 25

Винное сопровождение к блюдам в Pumpula можно подобрать из обширного перечня от хозяйств Грузии, а также российских и европейских брендов и виноделен Нового Света. В карте вин есть и эксклюзивные для Екатеринбурга позиции: например, вина от Château Nekresi из Алазанской долины.

На что обратить особое внимание — рекомендации сомелье ресторана:

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 26Мы обновили винную карту, расширив ассортимент и задев некоторые позиции Старого и Нового света. Появились несколько образцов вин из Чили: Пино Нуар и выдержанный Рислинг. В карте есть очень интересный образец Просекко — единственный в мире с дрожжевым осадком. Также у нас появился дагестанский Совиньон Блан, не уступающий всем известному Ново-Зеландскому собрату. Могу рекомендовать и ароматное белое вино из французского Мюскаде, и испанские образцы Темпранильо с ароматом, переходящим от сладких ягод до сигарного табака и копченостей.  

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 27Плюс мы добавили интересные аперитивы и дижестивы — от классических итальянских Амаро до греческого ликера из смолы мастичного дерева. Есть в карте и интересный овощной спиртной напиток от «Абрау Дюрсо». Кроме того, мы доработали наши коктейли, внесли новые сочетания — в частности, груша и Дор блю.

«Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд — спецпроект DK.RU 28

Фото: архив ресторана Pumpula

Автор: Екатерина Стихина
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