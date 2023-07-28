«Едешь по области и не узнаешь ее: города преображаются на глазах»

DK.RU запускает проект, посвященный благоустройству городских территорий и отдаленных районов города. Кто делает жизнь горожан красивее, чище и приятнее — в серии наших материалов.

Что такое город, в котором хочется жить? Это муниципалитет, где местные жители имеют возможность пить чистую воду и ходить по ровным дорогам. Как правило, подобные инфраструктурные и инженерные аспекты жизни производят не такой грандиозный вау-эффект, как, предположим, новый парк, оборудованный малыми архитектурными формами. Просто работа строительных организаций, отвечающих за возведение очистных сооружений или подведение к домам водоснабжения, проходит под землей. Она не так заметна, но сильно влияет на качество жизни горожан.

Немаловажную роль в очистке местных рек и озер сыграла ООО «СК Исеть», возглавляемая Ильей Репиным. Предприятие уже много лет сотрудничает с производителями и проектирующими организациями локальных очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС). Эти сооружения позволяют очистить от нефтепродуктов и грязи все осадки, выпадающие в городе — в чистом виде они попадают в местные водоемы. Только за последние четыре года в городе и на его окраинах построено более 20 таких сооружений. Одно из самых масштабных и заметных — на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом и других проектах Илья Репин рассказал DK.RU

Строительство очистных сооружений в г. Арамиль

В декабре 2022 г. компания «Исеть» приступила к строительству очистных сооружений в Арамили. Это масштабный городской проект, который придаст новый импульс развитию муниципалитета и позволит привести в нормативное состояние стоки, которые сбрасывают в реку Исеть.

Строительство идет поэтапно. Сначала сотрудники «Исети» возводят объекты главной канализационной насосной станции (ГКНС) и канализационных очистных сооружений (КОС). На втором этапе будут построены вспомогательные здания для КОС, на третьем — насосная станция для проектируемого микрорайона и сети техобеспечения. Расчетная мощность очистных сооружений составит до 5 тыс. кубометров в сутки.

Проект реализуется благодаря национальным проектам «Жилье и городская среда» и «Экология» с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Прекрасно, что власти вкладывают средства в развитие коммунального хозяйства малых городов. Дороги уже подняли на нужный уровень, теперь дело за коммунальным хозяйством. Уже сейчас небольшие города области серьезно преобразились благодаря нацпроектам. Ездишь по ним и не узнаешь: муниципалитеты меняются прямо на глазах, — говорит Илья Репин.

Почти все монолитно-монтажные работы на объекте в Арамили уже завершены, заказано необходимое очистное оборудование, мембраны, фильтры и т.д. Сдать объект «Исеть» планирует в начале 2024 г., затем в течение полугода будет проводить пробную эксплуатацию объекта, чтобы вывести его на необходимые для города параметры работы.

Проект в Новокольцовском

Пожалуй, в городе не осталось ни одной строительной и подрядной организации, которая не была бы задействована в возведении городка Универсиады и новых кампусов Уральского Федерального университета. Масштабную стройку в районе Новокольцовский ведет компания «Синара-Девелопмент». Конечно же, с помощниками, в числе которых — СК «Исеть».

Вообще с особенностями этого района «Исеть» познакомилась давно — еще при строительстве МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Именно благодаря усилиям и профессионализму команды Ильи Репина болотистую местность, где раньше разве что росли камыши, удалось превратить в строительную площадку, на которой выросло место для проведения ИННОПРОМа.

Для городка Универсиады в Новокольцовском компания строила дороги, очистные сети, дождевую канализацию, подводила водоснабжение к новым университетским кампусам. Одним словом, работала на создание богатого городского наследия.

Проект в Новокольцовском получился масштабным и инновационным. Мы строили на площадке канал-коллектор 2600 мм в диаметре и создавали герметичную сеть очистных сооружений из полиэтиленовых труб большого диаметра. У таких труб очень большой срок эксплуатации — порядка 75 лет. Так что можно смело сказать, что мы приложили руку к исторической стройке, которая будет служить на радость людям почти целый век, — продолжает Илья Репин.

Развитие севера Екатеринбурга

В 2018 г. Орджоникидзевский район Екатеринбурга стал преображаться. Началось строительство жилого района «Изумрудный бор», в 2021 г. открылся один из крупнейших на Урале ТРЦ «Veer Mall». Сегодня северную территорию города не узнать: появление современного жилья, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, наличие природного парка «Пышминские озерки» — все это делает район привлекательным как для жителей Екатеринбурга, которые предпочитают спокойствие бешеному ритму центра, так и для Верхней Пышмы.

К созданию комфортных условий для проживания в «Изумрудном бору» приложила руку и СК «Исеть». Это не первый совместный проект «УГМК-Застройщик» и «Исети». Ранее компания уже проектировала очистные сооружения для ЖК «Макаровский», который возвышается на берегу городского пруда. Благодаря этому проекту у жителей элитного дома из крана бежит чистая вода.

Для «Изумрудного бора» «Исеть» строила канализационную систему. Работа была сложной. Не столько из-за объемов, сколько из-за сроков — проект необходимо было закончить за несколько месяцев.

Мы включились в работу в январе 2023 г., к июню проект был уже завершен. Мы всегда выполняем поставленные задачи, какими бы сложными они ни были. Так, для проекта «Изумрудный бор» нам необходимо было положить трубу на глубину 8 м горизонтально-направленным бурением. Это довольно большая глубина, но мы справились, — отметил Илья Репин.

Город-логистический хаб

По оценкам экспертов, рынок логистической недвижимости России стабильно нуждается в 80-100 тыс. м2 площадей в год. Причем из-за перегруженности инфраструктуры Москвы и Санкт-Петербурга, распределительные центры которых составляют порядка 70% от всех складских площадей страны, заметно возросла востребованность в хранении грузов в Уральском и Сибирском регионах.

Собственно, именно поэтому в городе идет довольно активное строительство складских и логистических центров. Так, к примеру, к октябрю 2023 г. рядом с Большим Истоком, в районе пересечения ЕКАД и ул. Трудовая, вырастет логистический комплекс «SVX - park». Общая площадь объекта — 22159,36 м2.

Компания «Исеть» уже заключила договор с застройщиком на проектирование и монтаж инженерных сетей. Компании предстоит поставить на площадке очистные сооружения и сделать дождевую канализацию. Работа ответственная — важно сделать так, чтобы отходы от больших грузовых машин (грязь, масло) и пр. не попадали в реку Исеть.

Если говорить в общем, мне очень приятно принимать участие в развитии и благоустройстве отдаленных территорий Екатеринбурга, нравится наблюдать, как эти территории преображаются, как на них заходят строители и подрядные организации, ведь после того, как в городе приводят в порядок инженерную инфраструктуру и систему коммунального хозяйства, там сразу появляются и школы, и больницы, и крупные спортивные объекты. Прекрасно, когда есть такой вот баланс, — резюмирует Илья Репин.

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