«Муж согласился в этом участвовать, когда понял, что танк поехал и не разбирает дороги»

Не найдя школы для старшего ребенка, предприниматель из Москвы решила открыть свою. Идея пришла в июне, уроки с нанятыми после строгого отбора учителями стартовали в октябре.

Предприниматель и мать троих детей Лола Шурыгина решила открыть частную школу в момент, когда не нашла подходящего учебного заведения для старшего сына. Понимание, как должно работать учебное заведение, было изначально. Решать остальные вопросы оказалось не так просто, но даже оставшись без помещения за несколько недель до открытия, Лола реализовала идею. О том, как работает частная школа «Макарун», с какими проблемами сталкивается и чему учит детей — в материале DK.RU.

Лола, почему вы вообще решили открыть свою школу? На рынке образовательных учреждений сейчас, кажется, достаточно широкий выбор.

— Наверное, впервые за долгую историю нашей страны выросло поколение чутких мам. Беспокойных и внимательных — в хорошем смысле слова. Что предлагает большинство школ? Тридцать детей в классе на одного учителя, у которого просто нет времени для каждого ребенка. Плюсом — слабая, неадаптированная под конкретного ребенка программа.

Конечно, знания такая школа дает. Настолько, насколько ребенок сможет взять их или сам или при помощи родителя/родителей, которые будут проводить вечера за домашней работой школьника.

А если у ребенка не получается, а родители заняты на работе? Ему некому помочь. А кто научит работать в команде, критически мыслить, взаимодействовать с собой и окружающим его миром и людьми? Добиваться поставленных целей, работать с самооценкой и быть уверенным в себе человеком?

Плюсом — невероятно скучные «сидячие» уроки. Которые дети просто просиживают в ожидании звонка. Ждать следующего занятия с азартом? Об этом в типичной школе не идет и речи.

Каждый ребенок — индивидуальность, при этом он проводит в школе от 5 до 8 часов по будням ежедневно. Мне хотелось найти школу, в которой индивидуальность ученика будет важна и заметна, но я такой не нашла. Тогда и решила, что надо открыть свою.

И сделала это за три месяца, с двухмесячным малышом на руках, это был третий ребенок в семье. С тех пор шучу: никогда так не делайте.

Муж принял мое желание основать школу как неизбежность, но согласился в этом участвовать, когда понял, что танк поехал и не разбирает дороги, — смеется Лола.

Фото: частная школа «Макарун»

Помещение для будущих занятий нашлось быстро. В июне 2016-го года знакомая Лолы Шурыгной, владелица бизнес-центра «Москва-Сокол» на Ленинградском проспекте, предложила сдать площади по низкой цене. Казалось, что проблема решена, встал вопрос с сотрудниками. Тогда предприниматель опубликовала в соцсети пост, в котором предложила всем заинтересованным встретиться в кафе и устроить «мозговой штурм».

Откликнулось порядка шести человек, почти все — директора детских проектов, — вспоминает Лола.

Пришла на ту встречу и Екатерина Сикорская, экс-соучредитель развивающего детского центра «Солнечный город», работающего по методике Монтессори. Позже она стала заместителем Шурыгиной.

Катя была самой молчаливой на той встрече, — вспоминает Лола. — Я ее спросила: почему вы все время молчали? А она говорит: «А чего болтать? Делать надо!» И я поняла, что мы сработаемся».

Первых учеников привело «сарафанное радио». Были и родители, которые знали Шурыгину или Сикорскую, а также те, кого заинтересовал анонс в соцсетях.

Казалось, что все складывается как нельзя лучше, но возникли проблемы с арендой помещения, договор с владелицей бизнес-центра так и не был подписан, хотя условия сторонами были согласованы. До начала учебного года оставался месяц. Найти за это время новое помещение и отремонтировать его казалось нереальной задачей, особенно с учетом того, что в обновление первого помещения было вложено уже почти полмиллиона рублей.

Положение было отчаянным, — признает владелица частной школы.

Однако в базе недвижимости ЦИАН нашлось бывшее здание Московского института управления, которое подходило под образовательные цели. На согласование всех условий по договору ушел месяц, к ремонту приступили только 10 сентября. Часть родителей, готовых отдать в «Макарун» своих детей, пошли в другие школы, оставшимся Лола обещала начать учебный процесс к началу октября. Первые занятия в школе прошли 3 октября, часть работ «допиливали» уже после запуска, вспоминает Лола.

Насколько сложно открыть и поддерживать функционирование частной школы? Много ли согласований и разрешений для этого требуется, как происходит взаимодействие с госорганами?

— С точки зрения контакта с государственными инстанциями — совсем несложно. Россия — одна из немногих стран, где есть формат семейных школ, их можно открыть в формате досугового центра или центра дополнительного образования. Грамотный юрист или консультант помогают снизить издержки входа до минимальных значений.

Куда более сложно задачей оказалось найти учителей. Помню, на самом старте мы отсмотрели 95 резюме для того, чтобы найти один бриллиант. И совершили большую ошибку, пригласив педагога из региона. Спустя две четверти работы его позвали обратно, в его родной город, с повышением в должности, и он согласился. С тех пор педагоги, переезжающие «под нас» — табу. Поиск учителей и сегодня одна из самых сложных задач для нас. Каждого, кто приходит к нам работать, мы дообучаем еще минимум полтора года. Но это полбеды, ведь в каждом нашем классе работает не один, а два учителя. Второй педагог — тьютор, куратор класса. Их мы «создаем» с нуля — качественных тьюторов для группового сопровождения в российской педагогической практике просто нет.

СПРАВКА Общий бюджет проекта составил 12 млн руб., 7 млн руб. из этой суммы — субсидия Департамента науки и промышленности Москвы на создание центров молодежного инновационного творчества (сейчас эта программа в Москве уже не работает — DK.RU). По словам Лолы Шурыгиной, получить субсидию было не так сложно, как казалось многим: «Достаточно было подать заявку на конкурс, она рассматривалась комиссией и, если доказываешь намерение реализовать проект, это, как правило, находило отклик».

Фото: частная школа «Макарун»

Сколько лет работает школа, сколько сейчас в ней детей, есть ли какой-то отбор для будущих учеников?

— Школа работает с 2016 года. Сейчас у нас учатся 130 детей офлайн и 90 детей онлайн. Еще около 20 детей посещают школу выходного дня для детей с ограниченными возможностями здоровья. Офлайн-школа — это полноценный цикл, дети учатся с шести лет (нулевой класс) и до девятого класса включительно.

Мы — уникальное место, нам удается успешно сочетать классическую российскую школу и самые современные технологии и инструменты в образовании и обучении детей.

С нулевого класса и на протяжении всех лет обучения у наших детей есть регулярные уроки тайм-менеджмента, коммуникации, лидерства, предпринимательского мышления и конфликтологии. Это системный подход к обучению, навыкам самообучения и лидерства у детей.

Сами уроки проходят в формате тренинга по сингапурскому методу в начальных классах, в средней школе дополняется методом scrum (Нидерланды). У каждого ребенка есть свой тьютор — наставник класса. Что это дает? Представьте, что у вас с первого класса есть личный трекер, психолог и доверенное лицо. Представили? Естественно, что дети в этой атмосфере растут открытыми, инициативными, знают, что такое «рефлексия», уважение и доверие.

При этом мы обучаем по сильнейшим программам государственного стандарта, а средний балл аттестаций — 4,5 и выше. Родители отмечают атмосферу уважительного отношения к каждому ребенку и к каждой семье, а также философию интеллектуального труда и развития, которой пронизана школа. Единственный критерий поступления — не знания и умения малыша, а то, насколько партнерскими могут быть отношения с его родителями. Насколько мы близки друг другу по духу и ценностям.

В первой половине дня «Макарун» работает как школа, после обеда в центре открываются мастерские и научные лаборатории, где дети занимаются творчеством, от рисования до 3D-моделирования и робототехники. Учителя «Макарун» ведут уроки по учебникам для развивающего обучения, проводят факультативы по чтению, используют оригинальную методику выработки у ребенка красивого почерка.

Тьюторский подход, используемый в школе, предполагает, что каждый предмет ведет отдельный педагог, а работать ему помогает тьютор — ассистент, который следит за дисциплиной на уроке, а на переменах помогает устраивать игры. Кроме того, тьютор наблюдает за детьми как психолог — следит за их успехами и разрешает конфликты, помогает работать над проектами. Занятия в школе начинаются в 9:00. С детьми проводят зарядку, затем следуют четыре-пять уроков, прогулка, обед, подготовка домашних заданий, а потом либо кружки, либо продленка до шести-семи часов вечера. Раз в месяц в школе устраивают «родительский клуб», когда в школу приглашают психолога, ортопеда либо других специалистов, с которыми могут проконсультироваться родители.

Фото: частная школа «Макарун»

А как в вашей школе обстоят дела с подготовкой к государственным аттестационным экзаменам? Как девятиклассников готовят к ОГЭ?

— Мы впервые выпускаем девятый класс только в будущем учебном году, поэтому наши результаты по ОГЭ впереди. Сомнений в том, что ребята справятся с тестами без стандартного «натаскивания» у меня нет.

Сложностей с частной школой немало. Не возникало желания бросить все и заниматься чем-то совсем другим?

— К счастью, у меня нет шансов все бросить. Мой младший сын в этом году идет в первый класс моей школы, средний и старший закончат четвертый и девятый классы соответственно. В школе учатся около десятка детей сотрудников, а это — огромный кредит доверия и знак качества одновременно. Мне повезло заниматься тем, что доставляет огромное удовольствие — видеть, как в нашей школе потенциал каждого ребенка раскрывается на всю его мощь. Как меняются отношения в семье благодаря нашей работе, какими счастливыми становятся мамы и папы, наблюдая результаты нашей совместной работы.

Как вы считаете, образование должно быть платной услугой для граждан, с соответствующим выбором школ и систем образования, или все же оно должно оставаться в рамках социальной политики государства?

— Одно с другим не конфликтует. Если клиент-родитель и клиент-потребитель с одной стороны и школа/учитель с другой действуют в интересах самого главного в этом процессе лица — ребенка. Если создают для него по-настоящему качественный продукт, а не перетягивают одеяло на себя, не реализуют собственные амбиции вместо обучения.

Школа —такой же бизнес, как и любой другой. Возможно, более консервативный, но невероятно человекоемкий. Люди наш основной капитал, а такого уровня тревоги от «заказчика» — родителя — за результат не найти ни в одном другом бизнесе, ведь нам доверяют самое ценное и деликатное — детей.

СПРАВКА Стоимость обучения в школе: 94 000 руб. в месяц офлайн-занятия и 36 000 руб. онлайн-обучение. Нулевой класс — от 14 000 руб. в месяц. Цена зависит от выбранной программы (с дополнительным английским языком или без и т.д.). Расходы школы на 65-80% составляет фонд оплаты труда.

— Планируете ли вы масштабировать накопленный опыт? Открывать школы в других городах или даже странах?

— Безусловно, мы планируем расширяться. Что это будет — франшиза или филиальная сеть — покажет совсем скорое будущее. Пока же мы открываем огромную школу на 6 000 кв.м. для большого корпоративного заказчика.

Подробностей этого проекта я пока не раскрываю, могу только сказать, что к нам с запросом пришел большой застройщик, который реализует стратегию заботы о клиентах через все аспекты жизни, в том числе через создание в новых ЖК объектов социально значимой инфраструктуры. Это будет сеть частных садов и частных школ, а также система поддержки муниципальных школ, уже работающих внутри квартала домов застройщика. Проект стартует в Красногорске Московской области, там появится школа на 220 детей, в которой будут работать 20 секций. Проект предусматривает современное оснащение и архитектуру самой школы — с красивыми библиотекой, художественной школой, мастерскими и лабораториями. Для того, чтобы стать партнером проекта, мы прошли серьезный конкурс. Заниматься команда «Макарун» будет не только консалтингом, но и внедрением проекта: на нас вопросы от закупок до утверждения методологического сопровождения и системы администрирования, и, конечно, рекрутинг.

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