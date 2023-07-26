Ул. Свердлова и Мамина-Сибиряка свяжет новая улица

Проложить ее планируется от здания завода «Смак» на ул. Свердлова. Для строительства будут изъяты земли, на которых сейчас стоят гаражи.

В Екатеринбурге появится новая улица, для ее строительства власти изымут четыре участка, ныне занятые гаражами. Улица соединит ул. Свердлова и Мамина-Сибиряка, она будет проложена от дома по ул. Свердлова, 8 (хлебокомбинат «Смак») до ул. Мамина-Сибиряка, 36. Мэрия дала владельцам гаражей три месяца на заключение соглашения об изъятии земли, иначе территории будут изымать через суд.

Фото: телегра-канал «Реновация Екб»

Как будет называться новая улица, пока неизвестно. В документах она фигурирует как «Новая 1». Ранее городская администрация заявляла, что при формировании топонимики города могут использовать имена известных личностей, попавших в проект «300 имен Екатеринбурга».

Ранее, напомним, DK.RU писал, что новая улица появится на Уктусе, ее проложат вдоль Исети. Рустам Галямов, замглавы Екатеринбурга, рассказывал, что строительство улицы ведется в три этапа. Первый этап должен быть завершен к концу 2023 г., второй и третий этапы строители должны завершить в следующем году.

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