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На Уктусе построят новую улицу вдоль Исети

На Уктусе построят новую улицу вдоль Исети
Иллюстрация: ЕАН

Как заявил замглавы города Рустам Галямов, дороги ведутся в три этапа, первый из которых должен быть закончен в этом году. В порядок приводят только одну сторону вдоль реки.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

На Уктусе в Екатеринбурге появится новая улица — Водоемная, она пройдет вдоль набережной Исети. Участок за аквапарком, от ул. Щербакова до Павлодарской, должен быть благоустроен к 2024 г.

Рустам Галямов, замглавы Екатеринбурга, рассказал, что строительство улицы ведется в три этапа. Первый этап должен быть завершен к концу 2023 г., второй и третий этапы строители должны завершить в следующем году.

Дороги будут построены с применением инфраструктурно-бюджетного кредита с использованием федеральных средств. Будет проложено чуть больше 1 км асфальта с устройством дорожек, тротуарного покрытия, запланировано благоустройство набережной и строительство моста пешеходного. Его в сентябре уже откроем для прохода, — заявил Галямов.

Отметим: в рамках проекта благоустроить набережную планируется только с одной стороны. Также в городе планируют благоустроить набережную реки на Городском пруду, участок от ул. Ткачей до Лыжников, а также участка набережной на ВИЗе (проектом предусмотрено возведение единого стилобата, на котором появится несколько домов переменной этажности — 10-16 этажей.На береговой линии запланировано обустройство зон отдыха — там появится бассейн и причал для водного транспорта).

Также в начале года сообщалось, что на набережной Исети появится огромный сад по проекту Тимура Абдуллаева. Архитектор презентовал проект благоустройства участка от ул. Декабристов до ул. Белинского. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад.

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Автор: Александра Клименко
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