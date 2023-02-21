На набережной Исети появится огромный сад по проекту Тимура Абдуллаева

Совет по развитию общественных пространств при Администрации Екатеринбурга утвердил проект экс-главного архитектора города. Но реализации может помешать гостиница экс-хоккеиста Павла Дацюка.

Архитектор Тимур Абдуллаев презентовал проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад.

Левая часть набережной формировалась усадебными территориями. Само собой пришло решение, что это садовая набережная Исети. Нам захотелось взять, обозначить и преподнести это, — отметил архитектор на заседании Совета по развитию общественных пространств (цитата по ЕАН).

Вдоль левого берега реки будут созданы пешеходная и велодорожки. Предварительно они пройдут через Царский мост к Ледовой арене.

Правая часть набережной останется транзитной, на одном из участков появятся очистные сооружения.

В проект заложены два новых моста: первый, пешеходный, предлагают построить параллельно мосту через ул. Белинского, второй — у армянской церкви.

Совет по развитию общественных пространств при Администрации Екатеринбурга утвердил проект. Однако его реализации может помешать строительство гостиницы «Огни города» в районе Царского моста. Компания «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г. за 22,37 млн руб. А осенью 2022 г. Администрация Екатеринбурга согласовала там стройку.

Как объяснил Тимур Абдуллаев, переговоры с владельцами будущего отеля о совместном благоустройстве набережной еще не велись. Вопрос в том, откроют ли его территорию для горожан.

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