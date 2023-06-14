Новый Генплан Екатеринбурга: каким станет мегаполис к 2045 году? Спойлер: большое метро

Пока власти моделируют будущее Екатеринбурга, работая над Генпланом, девелоперы заняты настоящим: Юго-Запад застраивают социалкой, обещают ЖК на пляже и важный гособъект.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Уральский Минстрой утвердил генплан Екатеринбурга до 2045 г.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план развития Екатеринбурга до 2045 г. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Алексей Орлов:

В условиях экономической и политической турбулентности наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории. Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии — все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга.

Напомним, в проекте Генплана было указано, что к 2045 г. численность населения Екатеринбурга увеличится на четверть — до 1,9 млн чел., а объем жилфонда — в два раза, до 85,7 млн кв. м. Среди крупных дорожных проектов, запланированных к реализации — реконструкция северного участка ЕКАД и строительство южного обхода Екатеринбурга. Также городские власти надеются приступить к строительству второй и третьей веток метро. Большие надежды возлагаются на проект развития городской электрички, который предполагает продление линий до Солнечного, Академического и Новокольцовского жилых районов.

Ранее DK.RU писал, что в конце прошлого года Заксобрание Свердловской области одобрило передачу региональным властям контроля над Генпланом уральского мегаполиса. В интервью нашему изданию Алексей Орлов объяснял: это было необходимо, чтобы облправительство учитывало планы развития Екатеринбурга в отраслевых программах, и они коррелировали с планами по развитию других муниципалитетов агломерации — Верхней Пышмы, Арамили, Сысерти и Среднеуральска.

Чиновникам предстоит согласовать проект Генплана с Минэкономразвития РФ. Сам документ, который будет действовать с 2025 по 2045 гг., рассчитывают утвердить в конце текущего — начале следующего года.

Студии дешевеют, большие квартиры — наоборот. Что происходит с ценами на жилье в городе?

В новостройках Екатеринбурга цены на студии идут вниз, зато большие квартиры продолжают расти в цене. Недвижимость «семейного формата» все более востребована в городе, свидетельствуют данные Центра маркетинговых исследований «Объектив». Так, с начала 2023 г. средняя цена на 1 кв. м. в многокомнатных квартирах (от трех комнат и больше) выросла с 132,7 до 142,9 тыс. руб. Студии подешевели со 132,5 до 131,7 тыс. руб. Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив», комментирует:

Еще в феврале этого года Банк России зафиксировал изменение в портфеле ипотек с государственным участием. Если раньше лидировала льготная ипотека с господдержкой, то теперь на первое место вышла семейная.

Также рост цен на многокомнатные квартиры Ксения Чернецкая объясняет тем, что их ассортимент на рынке невелик, они занимают всего 12% на рынке предложения недвижимости. В банках такое смещение спроса подтверждают.

Как ранее писал DK.RU, девелоперы Екатеринбурга продолжают наполнять рынок новыми проектами. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в апреле 2023 г. число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло до 47,1 тысячи (+5% к предыдущему месяцу и 61% к апрелю 2022 г.).

Юго-Запад города застраивают социалкой

Новый детский сад на 250 мест в микрорайоне Мичуринский сдадут с опережением графика. Объект в квартале ул. Цветоносная – Майская – Ручейная – Савкова будет введен в эксплуатацию раньше на полгода — к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Как рассказали в пресс-службе генподрядчика строительства, компании «Атомстройкомлекс», в трехэтажном здании, которое вместит ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы, на 50% завершена чистовая отделка. Строители продолжают благоустройство прилегающей территории. Проект предусматривает оборудование современного пищеблока, спортивного и музыкального зала, медицинских кабинетов, а также хозяйственных помещений.

В «АТОМе» добавляют: детский сад возводится по технологии «Филигран», по ней построено порядка 30 детсадов в Екатеринбурге и регионе. Панели заводского производства отличает точная геометрия, что позволяет сразу же приступать к отделке без дополнительной обработки. Это обеспечивает высокую надежность здания и сокращает сроки строительства. Отметим, проектный институт «Атомстройкомплекса» разработал под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест. Минстрой РФ рекомендовал их к тиражированию по всей стране.

Параллельно «АТОМ» в качестве генподрядчика возводит еще ряд социальных объектов, в частности — поликлинику для взрослых пациентов в Академическом районе Екатеринбурга. Уже готов монолитный каркас девятиэтажного здания. Специалисты приступили к кровельным работам и внутренней отделке помещений, прокладке внутренних инженерных сетей. Следующим этапом будет благоустройство территории вокруг здания. Общая площадь здания в границах ул. Академика Вавилова – Академика Парина составит 16 тыс. кв.м. Первых посетителей поликлиника примет в 2024 г.

Компания «Атомстройкомплекс» стремится к комплексному развитию города и делает все возможное, чтобы обеспечить жителей не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой. В Академическом районе, помимо поликлиники, застройщик уже успешно возвел и передал городу несколько детских дошкольных образовательных учреждений. Сейчас идет строительство школы на 1200 мест, — комментируют в «АТОМе».

На Урале вырос спрос на загородные дома

На рынке загородной недвижимости ушла мода на огромные замки, для покупки которых можно было смело продавать несколько квартир. Как рассказала риелтор Александра Плаксина, все большей популярностью пользуются компактные одноэтажные объекты из легких каркасных материалов, которые быстро строятся и легко продаются. В целом же спрос на загородное жилье в регионе растет.

А спрос, как известно, порождает и рост цены. Кроме того, сейчас продолжаются сложности с покупкой некоторых стройматериалов, до сих пор не всему нашли доступные аналоги. Поэтому считаю, что, вероятнее всего, цена на загородное жилье будет расти. Будет падать стоимость только огромных домов, которые продать сейчас практически невозможно, — цитирует Александру Плаксину портал «Моменты».

Тенденции подтверждают эксперты «Циан.Аналитики». Как пишет «Ъ-Урал», в мае в Свердловской области можно было приобрести коттедж за 7,5 млн руб., а дачу — за 650 тыс. руб. В среднем цена объекта загородной недвижимости достигла отметки в 4,7 млн — это на 19% дороже, чем год назад. А средняя площадь домов в продаже снизилась с 112,5 кв. м до 106,1 кв. м.

Ранее DK.RU писал, что свердловчане постепенно избавляются от элитной загородной недвижимости. Так, в феврале на берегу Верхне-Сысертского водохранилища выставили на продажу двухэтажный деревянный дом, площадью 220 кв. м, с большим участком. До этого DK.RU сообщил о продаже элитного особняка, расположенного недалеко от горнолыжного комплекса «Пильная Парк». Общая площадь застройки составляет 662,3 кв. м, площадь участка — 60 соток.

В Екатеринбурге появится ЖК на пляже

Архитектурное бюро «Старт» выиграло конкурс на лучший проект застройки территории у визовского пляжа. Сейчас там расположен частный сектор, застройщик «Астра» выкупил практически все эти дома. Как пишет JustMedia.ru со ссылкой на Свердловскую организацию «Союза архитекторов России», проектом предусмотрено возведение единого стилобата, на котором появится несколько домов переменной этажности — 10-16 этажей. Всего застройщик планирует возвести около 80 тыс. кв. м. жилья. На береговой линии запланировано обустройство зон отдыха — там появится бассейн и причал для водного транспорта.

Между тем, в пресс-службе «Астра-Девелопмент» заявили, что предложенные проектные решения не являются окончательными:

Набережная Верх-Исетского пруда является точкой притяжения горожан, и «Астра», совместно с городом прорабатывает различные варианты ее благоустройства. Поэтому и было принято решение привлечь архитектурное сообщество, чтобы рассмотреть перспективу развития набережной действительно широко и разносторонне. Но на сегодняшний день нет никаких согласованных проектных решений, соответственно, говорить о конкретных особенностях проекта рано.

В настоящее время проект планировки и проект межевания территории в границах Верх-Исетского пруда — улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта — западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 — Водонасосной находятся в стадии разработки. Затем он будет вынесен на общественное обсуждение.

Ранее DK.RU писал, что свердловские власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный». Район перспективной застройки находится в границах ул. Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережной Верх-Исетского пруда. Его общая площадь — 600 га. Сейчас в мэрии составляют план общего развития ВИЗа-Правобережного, и предложенная архитекторами концепция станет его частью.

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Центр медицины катастроф достроят на частные деньги

Вторую очередь Центра медицины катастроф в Екатеринбурге построят в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Национальная служба санитарной авиации (НССА) станет одним из инвесторов проекта, пишет 66.RU.

Напомним, здание должно было начать функционировать еще в 2020 г., но проект заморозили из-за претензий к подрядчику. Три года назад траты на окончание работ оценивали в 336 млн руб., сейчас речь идет о заметно большей сумме, заключение о сметной стоимости объектов даст повторная госэкспертиза. В бюджете области средств для окончания работ нет.

Финансовые показатели проекта придется корректировать — за два года выросли цены на строительные материалы, изменились нормативы и расчетные коэффициенты, — пояснил замминистра здравоохранения Андрей Шастин.

Четырехэтажный комплекс с ангаром и ремонтной зоной для вертолетов, перевозящих пациентов, появится на ул. Светлореченская. Запустить центр планируют в 2024 г. Как отметил главный врач Национальной службы санитарной авиации Андрей Переведенцев, Национальной службе санитарной авиации необходима инфраструктура, это одно из условий работы в регионе. В 2022 г. НССА уже построила посадочную площадку и техническую базу в Краснотурьинске, для обслуживания северных регионов области.

Сразу три топа крупного уральского застройщика получили награды губернатора

Евгений Куйвашев, Олег Минкин

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил выдающихся уральцев за вклад в развитие региона. В конце мая в колонном зале Дома Севастьянова глава региона вручил медали, ордена, почетные звания и знаки отличия 38 свердловчанам. Знаки отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени получили трое руководителей структурных подразделений компании «Атомстройкомплекс»: директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин, директор ООО «Екатеринбурггорстрой» Вячеслав Степанов и директор ООО «Центр подрядов «Атомстройкомплекс» Алексей Гвержис.

Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Благодарю всех вас за то, что продолжаете укреплять славу Свердловской области как мощного интеллектуального и промышленного центра, региона умных и талантливых людей, добросовестных тружеников, патриотов и подвижников, — сказал Евгений Куйвашев.

Как отметил Олег Минкин, награды государственного уровня за достойную работу уральцам вручили в здании, которое «Атомстройкомлекс» реконструировал к саммиту ШОС и БРИК 2009 г., вернув памятнику истории и архитектуры федерального значения изначальные цветовые и архитектурные решения:

В сжатые сроки наш коллектив выполнил реконструкцию кровли, уложил художественный паркет, восстановил мраморную облицовку внутренних колонн. Для меня это особая церемония и особое место. И было приятно увидеть, в каком отличном состоянии находится объект, насколько грамотно он эксплуатируется.

Добавим, что руководителей «Атомстройкомплекса» неоднократно отмечали высокими наградами за заслуги в строительстве общественных и жилых зданий, внедрении новых эффективных технологий и создание современных производств строительных материалов. Генеральному директору компании Валерию Ананьеву присвоено звание Заслуженного строителя Российской Федерации, он является полным кавалером знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью».

Фото: Архив DK.RU, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»