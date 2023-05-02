Екатеринбургские девелоперы перестарались: студий и «однушек» слишком много

Активность на рынке новостроек растет, но еще быстрее растет объем предложения, — отмечает глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. За год число нереализованных студий увеличилось на 90%.

Девелоперы Екатеринбурга продолжают наполнять рынок новыми проектами. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в апреле 2023 г. число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло до 47,1 тысячи (+5% к предыдущему месяцу и 61% к апрелю 2022 г.). Доля готовых (сданных в эксплуатацию) квартир в этой цифре невелика — 7,3%.

Темпы изменения числа нереализованных квартир за год:

студии: +90%

1-комнатные: +66%

2-комнатные: +47%

3-комнатные: +45%

4-комнатные: +23%

С апреля 2020 г., когда была запущена «льготная ипотека», объем предложения вырос более чем в два раза. Девелоперы Екатеринбурга быстро нарастили объем строительства и насытили рынок. Это ограничило темпы роста цен и сохранило возможность привлечения новых покупателей в текущих условиях, — отмечает руководитель аналитического отдела УПН, партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков.

Впечатляющий объем нереализованных однокомнатных и студий он объясняет тем, что девелоперы активно закладывали их в новые проекты, и темпы реализации не перекрыли рост предложения.

В марте 2022 г. был повышенный спрос на компактные квартиры. По словам аналитика, в его основе «лежал ажиотаж и стремление сохранить капитал. Традиционно такие покупатели концентрируются на самом недорогом жилье, которое есть на рынке». В 2023 г. двух- и трехкомнатные квартиры вернулись к среднемесячным темпам реализации 2021 г., а студии и однокомнатные пока нет.

Напомним, что цена квартир в новостройках Екатеринбурга за три года выросла на 60%.

В настоящий момент девелоперы запускают новые проекты. Весной индекс кранов в Екатеринбурге (косвенный индекс строительной активности в жилой сфере) вырос на 6% — до 149 штук.