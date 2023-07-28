Поток россиян в Таиланд вырос на 1000% в 2023 г.

Граждане России являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете. В прошлом году продажи вилл в Таиланде выросли на 82%, половину из них купили россияне.

За шесть месяцев 2023 г. в Таиланд приехали почти 800 тыс. россиян. Это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Министерство туризма и спорта Таиланда сообщает, что более половины российских граждан прилетают на Пхукет, таким образом, для острова Россия стала «основным источником туристов» в текущем году.

Вместе с тем агентство недвижимости Knight Frank Thailand сообщает, что в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл (до 388 штук), причем половину из них приобрели граждане России.

В FazWaz Property Group добавили, что россияне являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете.

Вице-президент российского Sotheby`s International Realty Елена Мариничева описала, что «типичный российский покупатель» в Таиланде — это предприниматель около 30 лет из восточной части России. Она добавила, что инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга также считают тайский рынок привлекательным.

Bloomberg также сообщает, что в Таиланде растет количество заведений с русской кухней, а на улицах появляется все больше вывесок и рекламы на русском языке. По словам агентства, главная проблема русских в Таиланде — перевод денежных средств. Россияне могут использовать наличные, биткоин или китайскую платежную систему Union Pay.

Ранее DK.RU рассказывал, что количество купленных россиянами квартир в Таиланде увеличилось в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г. Также среди россиян высок спрос на недвижимость на Бали.