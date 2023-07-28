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На грани перегрева. Загрузка производственных мощностей РФ достигла рекордных 81%

На грани перегрева. Загрузка производственных мощностей РФ достигла рекордных 81%
Автор фото: Евгений Разумный . Иллюстрация: Ведомости

В условиях переориентации на внутренний спрос и активизации программ импортозамещения производственники наращивают мощности. Главной проблемой для российских предприятий остается нехватка кадров.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Загрузка производственных мощностей на российских заводах выросла почти до 81%, что стало новым историческим рекордом. Об этом сообщает Банк России в свежем выпуске «Мониторинг предприятий».  

Рост инвестиционной активности предприятий сопровождался дальнейшим увеличением загрузки производственных мощностей, уровень которой во II квартале 2023 г. составил 80,9%. Это новый исторический максимум, — говорится в документе.  

Банк России объясняет, что предприятия продолжают наращивать мощности и модернизировать производство в условиях переориентации на внутренний спрос и активизации программ импортозамещения.

На грани перегрева. Загрузка производственных мощностей РФ достигла рекордных 81% 1

Вместе с этим растет и инвестиционная активность:  

Инвестиционная активность расширялась почти во всех основных видах деятельности, наиболее активно — в торговле автотранспортными средствами, добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. При этом в ряде отраслей — в обрабатывающих производствах, строительстве и сфере услуг — инвестиционная активность на максимумах с 2017 г.  

Ожидания инвестиционной активности на III квартал 2023 г. указывают на дальнейший рост инвестиций. Однако предприятия скорректировали свои оценки на более умеренные. Особенно это проявилось в сельском хозяйстве.  

На грани перегрева. Загрузка производственных мощностей РФ достигла рекордных 81% 2

Также производственники фиксируют рост издержек:

Наиболее заметно — в сфере услуг, строительстве и обрабатывающих производствах. Это ускорение наблюдалось второй месяц подряд. Среди основных причин: удорожание сырья, материалов и комплектующих на фоне ослабления рубля, рост стоимости горюче-смазочных материалов, увеличение коммунальных расходов и оплаты труда.    

Главной проблемой для производственных предприятий России остается нехватка персонала. В третьем квартале она обострилась во всех основных отраслях:

Обеспеченность работниками во II квартале 2023 г. достигла локального минимума с I квартала 2020 г. В сельском хозяйстве, сфере услуг, обрабатывающих производствах и торговле автотранспортными средствами проблема нехватки персонала усугубилась более заметно, чем осенью 2022 г.   

На грани перегрева. Загрузка производственных мощностей РФ достигла рекордных 81% 3

Ранее DK.RU рассказывал, что российская экономика рискует войти в фазу перегрева, когда дальнейший рост спроса на товары и услуги будет приводить к росту цен и в гораздо меньшей степени — росту производства.  

В России сейчас рекордно низкая безработица при росте занятости. Загрузка производственных мощностей во многих отраслях экономики находится на рекордно высоком уровне или близка к нему, темпы роста корпоративного кредитования также высоки. То есть динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса.  

Автор: Екатерина Тарханова
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