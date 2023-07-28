В конкурсе «Достояние Среднего Урала» примут участие гостиница «Исеть» и клуб «Уралочка»

Проголосовать за одного из 15 кандидатов можно будет с 1 августа по 1 декабря 2023 г. Год назад отражающими самобытность региона назвали Ирбитскую ярмарку и трамвай Волчанска.

Определены 15 претендентов на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». В шорт-лист вошли волейбольный клуб «Уралочка», Невьянская наклонная башня, музейный комплекс УГМК, гостиница «Исеть», исторический сквер Екатеринбурга.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что в 2023 г. на конкурс было подано 109 заявок. Сегодня, 28 июля, экспертная комиссия, состоящая из представителей общественных палат муниципалитетов Свердловской области и общественных советов при органах власти, назвала 15 отобранных претендентов. Это:

Уральский государственный академический русский народный хор;

алапаевская узкоколейная железная дорога;

нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал – старый Демидовский завод»;

волейбольный клуб «Уралочка»;

музейный комплекс «Северская домна»;

карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;

Невьянская наклонная башня;

Уральский добровольческий танковый корпус;

исторический сквер Екатеринбурга;

Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;

природный парк «Оленьи ручьи»;

екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»;

музейный комплекс УГМК;

дом Н.И. Севастьянова;

конструктивистская гостиница «Исеть».

﻿﻿Напомним, конкурс проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева с 2022 г., он должен популяризировать уникальность и самобытность Свердловской области. Статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, географическим объектам, коллективам и организациям.

Голосование, в котором могут принять участие все уральцы, пройдет с 1 августа по 1 декабря 2023 г. на сайте Госуслуг (платформа обратной связи). Награждение состоится 17 января 2024 г., в день 90-летия образования Свердловской области.

В прошлом году победителями стали Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, колокольный завод «Пятков и К», трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

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