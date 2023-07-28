Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.07
90,04
99,71
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В конкурсе «Достояние Среднего Урала» примут участие гостиница «Исеть» и клуб «Уралочка»

В конкурсе «Достояние Среднего Урала» примут участие гостиница «Исеть» и клуб «Уралочка»
Иллюстрация: wikipedia.org

Проголосовать за одного из 15 кандидатов можно будет с 1 августа по 1 декабря 2023 г. Год назад отражающими самобытность региона назвали Ирбитскую ярмарку и трамвай Волчанска.

#НОВОСТИ

Определены 15 претендентов на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала». В шорт-лист вошли волейбольный клуб «Уралочка», Невьянская наклонная башня, музейный комплекс УГМК, гостиница «Исеть», исторический сквер Екатеринбурга.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что в 2023 г. на конкурс было подано 109 заявок. Сегодня, 28 июля, экспертная комиссия, состоящая из представителей общественных палат муниципалитетов Свердловской области и общественных советов при органах власти, назвала 15 отобранных претендентов. Это:

  • Уральский государственный академический русский народный хор;
  • алапаевская узкоколейная железная дорога;
  • нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал – старый Демидовский завод»;
  • волейбольный клуб «Уралочка»;
  • музейный комплекс «Северская домна»;
  • карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;
  • Невьянская наклонная башня;
  • Уральский добровольческий танковый корпус;
  • исторический сквер Екатеринбурга;
  • Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;
  • природный парк «Оленьи ручьи»;
  • екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»;
  • музейный комплекс УГМК;
  • дом Н.И. Севастьянова;
  • конструктивистская гостиница «Исеть».

﻿﻿Напомним, конкурс проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева с 2022 г., он должен популяризировать уникальность и самобытность Свердловской области. Статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, географическим объектам, коллективам и организациям.

Голосование, в котором могут принять участие все уральцы, пройдет с 1 августа по 1 декабря 2023 г. на сайте Госуслуг (платформа обратной связи). Награждение состоится 17 января 2024 г., в день 90-летия образования Свердловской области.

В прошлом году победителями стали Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, колокольный завод «Пятков и К», трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

Читайте также: В поселке Шувакиш появится парк уральского деревянного зодчества

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Аэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik AirАэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik Air
  • В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж с тиграми и выходом на Шарташ за 55 млн руб.В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж с тиграми и выходом на Шарташ за 55 млн руб.
  • «Муж согласился в этом участвовать, когда понял, что танк поехал и не разбирает дороги»«Муж согласился в этом участвовать, когда понял, что танк поехал и не разбирает дороги»
  • За бортом: российским авиакомпаниям не хватает денег на выкуп западных лайнеровЗа бортом: российским авиакомпаниям не хватает денег на выкуп западных лайнеров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.