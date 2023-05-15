В поселке Шувакиш появится парк уральского деревянного зодчества

Новая точка притяжения для туристов будет называться «Шувакишская слобода». Алексей Орлов предложил перевезти туда некоторые деревянные домики из центра Екатеринбурга.

«Шувакишская слобода» расположится на площади бывшего рынка в одноименном поселке Шувакиш. Изначально здесь хотели создать природно-исторический парк «Палкино», его концепцию представили на форуме «Иннопром» в 2021 г., позже ее одобрил губернатор Евгений Куйвашев. Сейчас министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области согласует границы парка. Об этом сообщает IT’s My City.

Планируется создание деревянных зданий и сооружений. Предполагается воссоздать различные памятники деревянного зодчества, чтобы сохранить культурное наследие региона и передать его будущим поколениям. На территории слободы можно будет ознакомиться с культурой народов Урала и традиционными промыслами — мельницей, кузницей, золотодобычей и посетить музей железоделательного завода, — заявил глава администрации Железнодорожного района Виталий Першин на совете неравнодушных горожан.

Судя по мастер-плану, в квартале также собираются обустроить сцену с театром, ярмарочную и игровую зоны, а также построить деревянную часовню. С территории парка можно будет пройти в Шувакишский лесопарк.

Мэр Алексей Орлов предложил воссоздавать в «Шувакишской слободе» утраченные объекты культурного наследия и перенести сюда деревянные памятники архитектуры. В частности, Дом писателя Аркадия Гайдара, который сейчас находится на набережной городского пруда рядом с Ельцин Центром.

Напомним, что подобные проекты в Свердловской области уже есть. Например, музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе. Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова занял первое место в конкурсе «Достояние Среднего Урала».

А в поселке Мариинск предприниматель Игорь Черноголов начал строить экодеревню и восстанавливать старинные избы.

Как рассказывает Игорь Черноголов, он намерен восстанавливать уже имеющиеся дома и строить новые. Несколько старинных построек уже отреставрировали, в том числе дом 50-х годов 19 века. К работе над обновлением домов подключились специалисты, которые занимались турпроектом в Нижней Синячихе.

Отличие мариинских домов от синячихинских в том, что их сюда не свозили со всех деревень — они тут и стояли. Мы отреставрировали их, подстроившись под старину. Установили новый санузел и т.д. Это старина с современным комфортом, — приводит слова Игоря Черноголова портал 66.RU.

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