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Туризм с народным колоритом. В Арамашево провели день валенка, в Сысерти — фестиваль супов

Туризм с народным колоритом. В Арамашево провели день валенка, в Сысерти — фестиваль супов
Иллюстрация: све.рф

Праздник валенка в Арамашево проводится в 11-й раз. Теперь село претендует на звание столицы валенок. Суповой фестиваль в Сысерти, хоть и прошел впервые, зато с аншлагом — 800 человек в день.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Праздник русского валенка собрал в селе Арамашево Алапаевского района 6 января около тысячи человек. Гости съехались со всей Свердловской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и даже из Лондона.

Каждый год, открывая гуляния, я провожу перекличку — откуда собрались гости. География участников поражает. О нас знают уже во многих странах. И мы всерьез думаем о том, чтобы развивать бренд Арамашево — столица русского валенка, — рассказала директор Арамашевского краеведческого музея Лариса Доронина.

На площадке у музея в этот день выстроились торговые ряды с теплой сувенирной продукцией: варежками, носками и валенками. На кострах готовили русские щи, из русских самоваров подавали чай из местных целебных трав.

На улице гости водили хоровод, участвовали в лотерее и конкурсах на самые красивые и самые старые валенки. Также для участников праздника прошли экскурсии и мастер-класс по валянию сувенирных валеночек. По данным организаторов, всего было изготовлено 250 пар.

В Сысерти 7 января на набережной городского пруда впервые прошел фестиваль супов «Переборщи!». По данным организаторов, его посетили около 800 человек, которые съели 240 литров супа.

Туризм с народным колоритом. В Арамашево провели день валенка, в Сысерти — фестиваль супов 1

Фото DK.RU

Туризм с народным колоритом. В Арамашево провели день валенка, в Сысерти — фестиваль супов 2Фото из группы ВКонтакте «Сысертская Сотня»

Суповой домик, построенный специально для мероприятия, весь день был заполнен желающими купить порцию супа. Кроме возможности поесть, в туристичеком центре, который расположен в нескольких метрах, были организованы мастер-классы для детей и взрослых. Также здесь прошло шоу с приготовлением супа на вине на свежем воздухе при температуре минус 25 градусов с ветром.

Гастрофест «Переборщи!» планируется продолжать до весны. Поесть суп на свежем воздухе в Сысерти можно будет 14 и 21 января, 23, 25, 26 февраля с 11:00 до 20:00 — при любой погоде.

Организаторы обещают, что в следующие дни проведения фестиваля постараются избавиться от очередей. Видимо, они не ожидали, что солянка, которую варили в последний уикенд январских каникул, вызовет такой ажиотажный спрос. В следующие выходные здесь будут готовить рассольник, уху и борщ. Напомним, что мы уже публиковали программу фестиваля.

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Автор: Татьяна Юстус
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