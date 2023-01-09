Туризм с народным колоритом. В Арамашево провели день валенка, в Сысерти — фестиваль супов

Праздник валенка в Арамашево проводится в 11-й раз. Теперь село претендует на звание столицы валенок. Суповой фестиваль в Сысерти, хоть и прошел впервые, зато с аншлагом — 800 человек в день.

Праздник русского валенка собрал в селе Арамашево Алапаевского района 6 января около тысячи человек. Гости съехались со всей Свердловской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и даже из Лондона.

Каждый год, открывая гуляния, я провожу перекличку — откуда собрались гости. География участников поражает. О нас знают уже во многих странах. И мы всерьез думаем о том, чтобы развивать бренд Арамашево — столица русского валенка, — рассказала директор Арамашевского краеведческого музея Лариса Доронина.

На площадке у музея в этот день выстроились торговые ряды с теплой сувенирной продукцией: варежками, носками и валенками. На кострах готовили русские щи, из русских самоваров подавали чай из местных целебных трав.

На улице гости водили хоровод, участвовали в лотерее и конкурсах на самые красивые и самые старые валенки. Также для участников праздника прошли экскурсии и мастер-класс по валянию сувенирных валеночек. По данным организаторов, всего было изготовлено 250 пар.

В Сысерти 7 января на набережной городского пруда впервые прошел фестиваль супов «Переборщи!». По данным организаторов, его посетили около 800 человек, которые съели 240 литров супа.

Фото DK.RU

Фото из группы ВКонтакте «Сысертская Сотня»

Суповой домик, построенный специально для мероприятия, весь день был заполнен желающими купить порцию супа. Кроме возможности поесть, в туристичеком центре, который расположен в нескольких метрах, были организованы мастер-классы для детей и взрослых. Также здесь прошло шоу с приготовлением супа на вине на свежем воздухе при температуре минус 25 градусов с ветром.

Гастрофест «Переборщи!» планируется продолжать до весны. Поесть суп на свежем воздухе в Сысерти можно будет 14 и 21 января, 23, 25, 26 февраля с 11:00 до 20:00 — при любой погоде.

Организаторы обещают, что в следующие дни проведения фестиваля постараются избавиться от очередей. Видимо, они не ожидали, что солянка, которую варили в последний уикенд январских каникул, вызовет такой ажиотажный спрос. В следующие выходные здесь будут готовить рассольник, уху и борщ. Напомним, что мы уже публиковали программу фестиваля.

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