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В 2023 году поселок Гари должен стать центром экотуризма

В 2023 году поселок Гари должен стать центром экотуризма
Иллюстрация: Страница УРАЛОВЕД в ВК

Следующим летом поселок отметит 400-летие. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился преобразить эту территорию. Сейчас в Гарях меняются деревянные тротуары и создаются объекты инфраструктуры.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Поселок Гари может стать новым туристическим центром Урала. Гаринский район — это красивейшие места с богатым природным наследием, где можно создать современную туристскую охотничье-рыболовную инфраструктуру. Другое перспективное направление — культурно-познавательный туризм (в районе тысячи археологических памятников).

8 декабря на заседании оргкомитета по подготовке к 400-летию со дня основания поселка губернатор Евгений Куйвашев отметил, что большую работу придется провести в сжатые сроки:

Главный принцип подготовки — юбилей не ради собственно торжеств, а для дальнейшего преображения территории и повышения качества жизни людей. Мы должны сформировать блок серьёзных и продуманных мероприятий по благоустройству посёлка, развитию его инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности. Сделать ставку на уникальные особенности территории – огромный потенциал для развития экотуризма и богатое археологическое наследие. Привлечь к этой работе бизнес и, конечно же, учесть пожелания местных жителей.

В поселке Гари живет около трех тысяч человек. За последнее время здесь благоустроили Парк Победы, возвели школьный стадион. Сейчас в Гарях меняются деревянные тротуары на асфальтовые, в стадии завершения — постройка нового речного буксира на омской судоверфи. Завершается также проектирование нового двухполосного железобетонного моста через реку Сосьва автодороги Гари — Сосьва — Серов.

Ранее DK.RU пообщался с организаторами туристических троп Свердловской области. Они убеждены в том, что туристические тропы должны поднять экономику региона. Мы выяснили, как они реализуют свои проекты. 

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Автор: Виктория Говорковская
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