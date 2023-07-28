Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.07
90,97
99,95
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Правительство запретит забирать ипотечные квартиры у банкротов

Правительство запретит забирать ипотечные квартиры у банкротов
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Сейчас недвижимость, оформленная в ипотеку, никак не защищена. В 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. должников, около 20 тыс. человек лишились единственного ипотечного жилья.

#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, пишут «Известия». В проекте закона сказано, что должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что проблема взыскания единственного залогового жилья обсуждается давно:  

Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице.  

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук объяснил, что сейчас единственное жилье могут продать на торгах, забрать часть средств в счет погашения долга, а остаток возвращается заемщику:

Если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, заводится арбитражное дело о признании его банкротом. В таком случае банк вправе истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество, например, автомобиль.  

Руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин считает, что принятие закона поможет защитить граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а до этого исправно погашали ипотеку.  

Эксперты отмечают, что главный риск нового механизма — появление мошенников, которые будут заранее планировать банкротство при минимальном сроке обслуживания кредита. Так что авторам законопроекта предстоит учесть эти риски.  

Издание добавляет, что в 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. человек, каждый десятый случай — банкротство из-за просроченной ипотеки. Около 20 тыс. человек лишились единственного жилья.  

Ранее DK.RU рассказывал, что наиболее распространенным видом кредитования в России остается ипотека. При этом, по данным ЦБ, число выданных ипотечных займов в начале 2023 г. упало на 20%. На 16,8% за последний год выросло число автокредитов: с 143,7 тыс. до 167,9 тыс.    

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Аэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik AirАэропорт Кольцово подал в суд на таджикскую авиакомпанию Tajik Air
  • В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж с тиграми и выходом на Шарташ за 55 млн руб.В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж с тиграми и выходом на Шарташ за 55 млн руб.
  • «Муж согласился в этом участвовать, когда понял, что танк поехал и не разбирает дороги»«Муж согласился в этом участвовать, когда понял, что танк поехал и не разбирает дороги»
  • Пляж «Баден-Бадена» на Шарташе все же может начать работатьПляж «Баден-Бадена» на Шарташе все же может начать работать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.