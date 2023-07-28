Правительство запретит забирать ипотечные квартиры у банкротов

Сейчас недвижимость, оформленная в ипотеку, никак не защищена. В 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. должников, около 20 тыс. человек лишились единственного ипотечного жилья.

Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, пишут «Известия». В проекте закона сказано, что должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что проблема взыскания единственного залогового жилья обсуждается давно:

Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук объяснил, что сейчас единственное жилье могут продать на торгах, забрать часть средств в счет погашения долга, а остаток возвращается заемщику:

Если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, заводится арбитражное дело о признании его банкротом. В таком случае банк вправе истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество, например, автомобиль.

Руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин считает, что принятие закона поможет защитить граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а до этого исправно погашали ипотеку.

Эксперты отмечают, что главный риск нового механизма — появление мошенников, которые будут заранее планировать банкротство при минимальном сроке обслуживания кредита. Так что авторам законопроекта предстоит учесть эти риски.

Издание добавляет, что в 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. человек, каждый десятый случай — банкротство из-за просроченной ипотеки. Около 20 тыс. человек лишились единственного жилья.

Ранее DK.RU рассказывал, что наиболее распространенным видом кредитования в России остается ипотека. При этом, по данным ЦБ, число выданных ипотечных займов в начале 2023 г. упало на 20%. На 16,8% за последний год выросло число автокредитов: с 143,7 тыс. до 167,9 тыс.