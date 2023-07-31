«Круче уже не будет». В Екатеринбурге открылась выставка неизвестных работ Воловича

Некоторые из картин сделаны в последние годы жизни художника. Интересно, что это рисунки цветными карандашами, а не графические — более типичные для иллюстратора.

С 28 июля в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» открылась выставка «Неизвестный Волович». Она будет действовать до 27 августа.

Выставка посвящена 95-летию Виталия Воловича и 300-летию Екатеринбурга. В качестве подарка городу организаторы выставки решили показать не только всем известные произведения автора, но и те, которые ранее были недоступны широкой публике. Здесь в экспозиции представлены иллюстрации к Слову о полку Игореве, также ранее не выставлявшиеся листы в технике простого карандаша и цветные листы. В витринах можно увидеть несколько работ в технике офорта.

На открытии выставки присутствовал Евгений Волович, внук художника и его официальный представитель. Один из генеральных спонсоров проекта — компания «Мотив».

«В городе Воловича много, и когда мы делаем какие-то экспозиции, это всегда в основном графика. Я понимаю, что есть любители, которые могут миллион раз одно и то же смотреть, но мне надоело, честно говоря, — знаю наизусть. По-моему, гораздо интереснее показывать то, чего никто не видел. Я задумал сделать вставку неизвестного Воловича еще в прошлом году и вот — получилось», — рассказал Евгений Волович.

В главном зале выставочного комплекса можно увидеть ранее выставлявшиеся и уже знаменитые картины Виталия Воловича из серии «Екатеринбург. Городские пейзажи», выполненные гуашью. Это работы 2001 г.

Слово о полку Игореве. Эскизы. 1980 г. Бумага, карандаш

Экспозиция «Неизвестный Волович» разместилась в двух других выставочных помещениях. В первом — иллюстрации к Слову о полку Игореве.

Средневековые мистерии, 2018 г. Бумага, цветной карандаш

Во втором — 14 мифических листов в цветном карандаше, которые художник сделал в 2018 г.

Виталий Волович на самом деле владел многими техниками, и карандаш ему поддавался легко. Но поскольку он был книжный иллюстратор, у него много графики. И даже цветные работы сделаны в графическом стиле. Работы из путешествий 70-80-х гг. сделаны в цвете — Хива, Бухара, Русский Север. В 2018 г. художник опять решил вернуться к цветным карандашам, — отметил в беседе с журналистами Евгений Волович.

«Много об этом не расскажешь. Надо ходить, смотреть, думать… Неизвестных картин художника, тех, которые пока еще не выставлялись, не так много. Круче выставки уже не будет», — добавил он.

Организаторы отметили, что выставочных залах планируется установить лавочки, потому что рассматривать работы Виталия Воловича и размышлять над ними можно долго: к его работам хочется возвращаться, пересматривать, переосмыслять, открывать для себя что-то новое.

Волович — один из символов города, художник, прославивший столицу Урала. Он заслуженный художник РСФСР, народный художник России, почетный гражданин Екатеринбурга. Автор, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге. И это не считая множества экспозиций по всей России и за рубежом. Всемирную славу Воловичу принесли его иллюстрации к средневековой литературе — «Слову о полку Игореве», «Ричарду III», «Роману о Тристане и Изольде» и другим произведениям.

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